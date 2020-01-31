Уся в маму: 12-річна донька Міли Йовович знялась для глянцю

Старша донька актриси Міли Йовович, 12-річна Ева Габо Андерсон, стала зіркою нового номера журналу Love. На обкладинці вона позує з синіми волоссям і білим пацюком на плечі.

Над зйомкою для журналу працював фотограф Мікаель Янссон. Спеціально для Love інтерв'ю у юної зірки взяла її мама. Єва розповіла, як вона почувається перед камерою, яку музику вона любить, чому у неї синє волосся. І що у світі її найбільше хвилює.

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Про колір волосся

Моє волосся було синіми після фільму, в якому я знімалася минулого літа в Лондоні. Мені сподобалося, і я вирішила зберегти цей колір. У минулому році я взяла ножиці і сама себе коротко постригла, а потім пофарбувала волосся в рожевий. [...]Іноді я хочу відростити довге волосся, а потім думаю, що треба взагалі поголитися.

Про улюблену музику

Біллі Айліш. Люблю її тексти. Вона дуже талановита. Ходила на її концерт минулого літа, вона приголомшлива.

Донька Міли Йовович захоплюється Біллі Айліш

Про те, що її хвилює

Зміна клімату. Завдяки Греті Тунберг, яка організувала шкільні страйки Fridays For Future, ми говоримо про забруднення і про те, що ми можемо зробити, щоб допомогти зберегти довкілля. Тепер ми користуємося багаторазовими предметами. Ти чула, як Трамп напав на Грету? Дівчинку-підлітка. Через те, що її назвали "Людиною року". Який же він невдаха!

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