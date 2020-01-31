Те відчуття, коли випадково зустрів свого кумира: добірка ностальгійних фото

Важко передбачити, коли й де зустрінеш знаменитість. Ще важче придумати на ходу, що ж сказати своєму кумиру, адже через хвилювання складно зліпити докупи навіть два слова. Тож найкращий варіант – зафіксувати цей момент на фото, яке потім можна показати близьким.

Саме так зробили герої світлин із нашої добірки. Прикметно, що ці фото знайшли їхні діти та внуки, адже більшість кадрів були зроблені у 80-90-х. Ловіть порцію ностальгії та постарайтесь не заздрити людям, які по дорозі в магазин зустріли зірку світового масштабу.

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#1. Якось я побачив Семюеля Л. Джексона в аеропорту. Але ні я, ні мій двоюрідний брат не змогли набратись сміливості, аби попросити про спільне фото. Ми ходили навколо нього, аж поки він сам не підійшов до нас і сказав: "Все, ви дістали. Хочете фотографію?"

#2. Мій тато зустрів Девіда Бові на відпочинку в Греції, 1988 рік

#3. Моя мама тусила з Робіном Вільямсом та Біллі Крісталом у Лос-Анджелесі, 1982 рік

#4. Мій дідусь (праворуч) з Елвісом Преслі (зліва) в післявоєнній Німеччині, кінець 50-х

#5. Моя бабуся любила розповідати нам про цього малюка, який співав на курорті під час її відпочинку на Гаваях. Виявляється, що малюком був Бруно Марс. 1990 рік

#6. Чувак із сигарою зіпсував мою фотографію зі знаменитістю

#7. Баскетболіст Шакіл О'Ніл піднімає мене перед нашим футбольним матчем на пляжі

#8. Моя мама та художник Боб Росс у Центральному парку, Нью-Йорк, 1989 рік

#9. Мій вітчим повторив трюк, який здійснив Джеймі Лі Кертіс у "Правдивій брехні". Цього року йому виповнилось 70, а він і далі в крутій формі. Це він з Арнольдом Шварценеггером та Джеймі Лі Кертісом

#10. Мені пощастило зупинити Аль-Пачіно

#11. Мій тато закінчив курс, який викладав Чак Норріс, середина 70-х

#12. Я трохи спітнів від хвилювання, коли зустрів Моргана Фрімена

#13. У 1983 році мене обрали разом з іншими трьома студентами, щоб взяти інтерв'ю в Оззі Осборна для газети Newsday / Kidsday у Нью-Йорку

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