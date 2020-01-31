Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Те відчуття, коли випадково зустрів свого кумира: добірка ностальгійних фото

  • 148
"Мій дідусь з Елвісом Преслі, 1950-і" - фото 1
"Мій дідусь з Елвісом Преслі, 1950-і"

Важко передбачити, коли й де зустрінеш знаменитість. Ще важче придумати на ходу, що ж сказати своєму кумиру, адже через хвилювання складно зліпити докупи навіть два слова. Тож найкращий варіант – зафіксувати цей момент на фото, яке потім можна показати близьким.

Саме так зробили герої світлин із нашої добірки. Прикметно, що ці фото знайшли їхні діти та внуки, адже більшість кадрів були зроблені у 80-90-х. Ловіть порцію ностальгії та постарайтесь не заздрити людям, які по дорозі в магазин зустріли зірку світового масштабу.

Це цікаво: Сучасні зірки переспівали улюблені хіти 90-х

#1. Якось я побачив Семюеля Л. Джексона в аеропорту. Але ні я, ні мій двоюрідний брат не змогли набратись сміливості, аби попросити про спільне фото. Ми ходили навколо нього, аж поки він сам не підійшов до нас і сказав: "Все, ви дістали. Хочете фотографію?"

Те відчуття, коли випадково зустрів свого кумира: добірка ностальгійних фото - фото 383271

#2. Мій тато зустрів Девіда Бові на відпочинку в Греції, 1988 рік

Те відчуття, коли випадково зустрів свого кумира: добірка ностальгійних фото - фото 383276

#3. Моя мама тусила з Робіном Вільямсом та Біллі Крісталом у Лос-Анджелесі, 1982 рік

Те відчуття, коли випадково зустрів свого кумира: добірка ностальгійних фото - фото 383277

#4. Мій дідусь (праворуч) з Елвісом Преслі (зліва) в післявоєнній Німеччині, кінець 50-х

Те відчуття, коли випадково зустрів свого кумира: добірка ностальгійних фото - фото 383278

#5. Моя бабуся любила розповідати нам про цього малюка, який співав на курорті під час її відпочинку на Гаваях. Виявляється, що малюком був Бруно Марс. 1990 рік

Те відчуття, коли випадково зустрів свого кумира: добірка ностальгійних фото - фото 383280

#6. Чувак із сигарою зіпсував мою фотографію зі знаменитістю

Те відчуття, коли випадково зустрів свого кумира: добірка ностальгійних фото - фото 383281

#7. Баскетболіст Шакіл О'Ніл піднімає мене перед нашим футбольним матчем на пляжі

Те відчуття, коли випадково зустрів свого кумира: добірка ностальгійних фото - фото 383284

#8. Моя мама та художник Боб Росс у Центральному парку, Нью-Йорк, 1989 рік

Те відчуття, коли випадково зустрів свого кумира: добірка ностальгійних фото - фото 383285

#9. Мій вітчим повторив трюк, який здійснив Джеймі Лі Кертіс у "Правдивій брехні". Цього року йому виповнилось 70, а він і далі в крутій формі. Це він з Арнольдом Шварценеггером та Джеймі Лі Кертісом

Те відчуття, коли випадково зустрів свого кумира: добірка ностальгійних фото - фото 383286

#10. Мені пощастило зупинити Аль-Пачіно

Те відчуття, коли випадково зустрів свого кумира: добірка ностальгійних фото - фото 383289

#11. Мій тато закінчив курс, який викладав Чак Норріс, середина 70-х

Те відчуття, коли випадково зустрів свого кумира: добірка ностальгійних фото - фото 383290

#12. Я трохи спітнів від хвилювання, коли зустрів Моргана Фрімена

Те відчуття, коли випадково зустрів свого кумира: добірка ностальгійних фото - фото 383291

#13. У 1983 році мене обрали разом з іншими трьома студентами, щоб взяти інтерв'ю в Оззі Осборна для газети Newsday / Kidsday у Нью-Йорку

Те відчуття, коли випадково зустрів свого кумира: добірка ностальгійних фото - фото 383293

Читайте також: Хлопець зібрав колекцію відеокасет із 90-х

Джерело: boredpanda
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: хтива модель Аю Саша, яка обожнює зніматися НЮ (18+)
  • 26 cічня, 17:25
  • 2294
Порно-Оскар 2020: визначені найгарячіші актриси фільмів для дорослих (18+)
  • 28 cічня, 12:22
  • 3583
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2058571
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз