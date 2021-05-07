Усього одна проста зміна у житті дозволить почуватися бадьорими щоранку

Сигнал будильника часто робить наш день провальним

Австралійські вчені з Мельбурнського королівського технологічного інституту розповіли, як уникнути ранкової втоми. На їхню думку, достатньо підібрати правильний сигнал будильника. Розповідаємо, у чому криється секрет.

Будильник – саме той предмет у спальні, який більшість з нас ненавидить усім серцем. Але все можна змінити, якщо підібрати правильну мелодію, пише Men 24.

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Люди, які звикли лягати спати пізно, зазвичай зазнають серйозних труднощів, якщо їм необхідно встати рано вранці. Поширена проблема – сонна інерція, яка може тривати кілька годин після важкого пробудження. Але цю проблему, як з'ясували вчені з Австралії, можна подолати, якщо використовувати правильний звук будильника.

Так, сигнал будильника має значення – заявляють автори нового дослідження. Вчені провели експеримент, який показав, що людям значно легше прокидатися під мелодійний будильник, ніж під стандартні переривчасті звуки, які змушують ненавидіти ранок і весь світ навколо.



Замініть звичайний сигнал будильника на якусь приємну мелодію / Фото Unsplash

"Дослідження показало, що мелодійні звуки будильника допомагають подолати ранкову втому незалежно від жанру використовуваної для сигналу музики. Тобто, мелодія (будь-яка) значно краще підходить для застосування як сигнал будильника, ніж які-небудь різкі переривчасті звуки", – пояснюють вчені.

Тож ми наполегливо рекомендуємо змінити стандартну мелодію будильника на якусь приємну вашому вуху. Так кожен ранок починатиметься правильно, а ви будете заряджені на позитив!

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