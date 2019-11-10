Усього 7 хвилин на день: це заняття продовжить ваше життя

Це заняття принесе вам не лише задоволення, а й користь

Нове дослідження, опубліковане в Британському журналі спортивної медицини, свідчить про те, що біг здатний значно покращити ваше здоров'я, а також знизити ризик смерті. А найголовніше, що цьому заняттю не потрібно приділяти весь свій вільний час!

У праці вчені використали об'єднану вибірку результатів 14 окремих досліджень, присвячених вивченню взаємозв'язку між бігом і ризиком смерті від усіх причин, включаючи хвороби серця і рак.

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Загальна кількість піддослідних склала понад 230 000 осіб, приблизно 10% з них так чи інакше займалися бігом. Здоров'я учасників відстежувалася протягом 5,5-35 років. За цей час загинуло 25 951 особа.

Аналіз даних показав, що у бігунів ризик смерті протягом періоду дослідження був на 27% нижчим у порівнянні з тими, хто не займався бігом. Зокрема, це заняття пов'язали зі зниженням ризику смерті від хвороб серця на 30% і зниженням ризику смерті від раку на 23%.

Учені з'ясували, що для досягнення цього ефекту достатньо бігати 50 хвилин на тиждень зі швидкістю 8-12 км/год – можна за один раз, а можна той же час "розбити" на кілька днів. Переваги не збільшуються і не зменшуються при зростанні кількості та швидкості бігу.

А якщо бігати ви не любите категорично, то змушувати себе не має сенсу, адже існує понад 800 інших видів спорту. Багато з них – наприклад, плавання, теніс, їзда на велосипеді і аеробіка – за словами дослідників, мають ті ж переваги, що і біг.

А досягнути максимального результату допоможуть вам справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ!

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