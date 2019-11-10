Науковці зруйнували популярний міф про кімнатні рослини

Ви напевно знаєте, що велика кількість рослин у домі – це добре. І напевно в курсі, що пов'язано це з їхньою унікальною здатністю очищати повітря в приміщенні. Втім, науковці свято переконані, що це зовсім не так. І ось чому...

Відтоді, як у 1989 році NASA опублікувало своє легендарне дослідження, покликане з'ясувати, чи можуть звичайні кімнатні рослини очищати повітря від токсинів (як доповнення до поглинання вуглекислого газу та виділення кисню), пройшло досить багато часу. А за науковими мірками – дуже і дуже багато.

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Так що висновки минулого (а тоді вчені, нагадаємо, виявили, що рослини і справді влаштовують кімнаті детокс) слід перевірити з використанням нових технологій.

Саме це і зробили вчені з Університету Дрексела (Drexel University), у результаті чого виявили, що хоча у рослин є деякі здібності щодо токсинів, їх магічні властивості з очищення повітря в будинках і офісах суттєво перебільшені.

Результати, опубліковані в Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, показали, що вентиляція повітря усередині приміщення (йдеться про кондиціонування або провітрюванні) розчиняє потенційно токсичні речовини в рази швидше, ніж кактуси та фікуси.

Кімнатні рослини не можуть настільки ефективно очищувати повітря

За словами авторів нової праці, проблема експерименту NASA і інших подібних експериментів в тому, що вони проводяться в умовах лабораторії, а тому їх висновки не можуть бути перенесені на реальні житлові приміщення.

У звіті про дослідження також говориться, що знадобиться від 100 до 1000 рослин (залежить від їх виду та розмірів), щоб в невеликому офісі забезпечити очистку повітря, еквівалентну одному провітрюванню на годину.

Проте, рослини все ще будуть корисні для нашого здоров'я. Щонайменше в рамках психологічного розвантаження.

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