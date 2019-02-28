Усик показав своє скажене тренування: відеофакт

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик готується до дебюту в суперважкому дивізіоні.

На своїй сторінці в Instagram Усик поділився фрагментом тренування, де показав свої кардіо і силові вправи.

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Нагадаємо, Усика зараз готує новий тренер з фізпідготовки. Відтепер з Олександром працюватиме Сергій Пуцов, випускник Національного університету фізичної культури та спорту України.

Усик з новим тренером

Раніше стало відомо, що наступним суперником Усика може стати росіянин Олександр Повєткін (34-2-0, 24 КО). Це підтвердив і промоутер Повєткіна Андрій Рябинський: "Поки можу сказати, що такий бій можливий, але не можна стверджувати, що все вирішено. Це проект, зараз думаємо над організацією такого поєдинку".

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