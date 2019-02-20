Ломаченко дізнався ім'я нового суперника: дата і місце бою

Український чемпіон WBA Super і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко офіційно отримав нового суперника. Ним став британський боксер Ентоні Кролла. Дізнайтеся, коли і де відбудеться бій!

Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) проведе свій наступний поєдинок проти обов'язкового претендента на пояс WBA Ентоні Кролла (34-6-3, 13 КО). Про це домовилися промоутери боксерів Боб Арум і Едді Хірн.

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Дата і місце бою. Бокс відбудеться вже 12 квітня в рамках шоу Арума в Лос-Анджелесі. Саме цього дня Ломаченко мав зустрітися у рингу із чемпіоном IBF Річардом Коммі, але ганець пошкодив руку в титульному бою проти Іси Чанієва.

Vasiliy Lomachenko

Новий суперник українця – 32-річний Ентоні Кролла. На його рахунку 34 перемоги, 6 поразок (у тому числі двічі поспіль від Хорхе Лінареса), ще 3 бої завершилися нічиєю. Для Василя, який ставить мету стати абсолютним чемпіоном світу, бій із Кроллою можна вважати перспективним суто з комерційної точки зору. Він відкриє для себе британський ринг і зробить інвестицію в майбутнє.

Anthony Crolla

Відзначимо, що Ломаченко на профі-рингу зазнав лише однієї суперечливої поразки від Орландо Салідо. Свій крайній бій українець провів 8 грудня 2018 року, перемігши пуерториканця Хосе Педрасу.

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