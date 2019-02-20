Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019 Ліга Європи

Ломаченко дізнався ім'я нового суперника: дата і місце бою

  • 129
Василь Ломаченко готується до бою - фото 1
Василь Ломаченко готується до бою / gettyimages

Український чемпіон WBA Super і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко офіційно отримав нового суперника. Ним став британський боксер Ентоні Кролла. Дізнайтеся, коли і де відбудеться бій!

Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) проведе свій наступний поєдинок проти обов'язкового претендента на пояс WBA Ентоні Кролла (34-6-3, 13 КО). Про це домовилися промоутери боксерів Боб Арум і Едді Хірн.

Це цікаво: Ломаченко розповів, коли настане кінець його кар'єрі

Дата і місце бою. Бокс відбудеться вже 12 квітня в рамках шоу Арума в Лос-Анджелесі. Саме цього дня Ломаченко мав зустрітися у рингу із чемпіоном IBF Річардом Коммі, але ганець пошкодив руку в титульному бою проти Іси Чанієва.

Vasiliy Lomachenko - фото 308802
Vasiliy Lomachenko

Новий суперник українця – 32-річний Ентоні Кролла. На його рахунку 34 перемоги, 6 поразок (у тому числі двічі поспіль від Хорхе Лінареса), ще 3 бої завершилися нічиєю. Для Василя, який ставить мету стати абсолютним чемпіоном світу, бій із Кроллою можна вважати перспективним суто з комерційної точки зору. Він відкриє для себе британський ринг і зробить інвестицію в майбутнє.

Anthony Crolla - фото 308801
Anthony Crolla

Відзначимо, що Ломаченко на профі-рингу зазнав лише однієї суперечливої поразки від Орландо Салідо. Свій крайній бій українець провів 8 грудня 2018 року, перемігши пуерториканця Хосе Педрасу.

Читайте також: Названа дата бою Усик – Повєткін

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: спокуслива та гаряча ведуча Орла і Решки Аліна Астровська
  • 17 лютого, 17:25
  • 1834
RAZR V3 та Nokia N73: легендарні телефони 2000-х, про які мріяв кожен
  • 19 лютого, 12:13
  • 827
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1228222
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт