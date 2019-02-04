Боксер зазнав нокауту, а потім зробив пропозицію своїй дівчині

Поразка від Вальдеса стала першою для Томмазоне / Blasting News

Італійський боксер Карміне Томмазоне зробив пропозицію руки і серця дівчині після того, як зазнав поразки від мексиканця Оскара Вальдеса. Дівчина не наважилася відмовити бідоласі.

В андеркаті бою Сергій Ковальов – Элейдер Альварес Томмазоне поступився Вальдесу технічним нокаутом у поєдинку за титул Всесвітньої боксерської організації (WBO) в напівлегкій вазі.

І ще: У Кличка знову стався словесний конфуз: відео на повтор

У четвертому раунді після ударів 28-річного мексиканця 34-річний італієць двічі побував в нокдауні. Після бою розбитий Карміні зробив пропозицію своїй дівчині прямо у рингу, надівши на її палець обручку. Дівчина, звісно, відповіла: "Так"!

До речі, поразка від Вальдеса стала першою для Томмазоне на професійному рингу. На його рахунку 19 перемог (5 – нокаутом).

Дівчина погодилася вийти заміж за боксера

Carmine Tommasone comes away from the night as a winner as well. Congratulazioni, Carmine! #AlvarezKovalev2 pic.twitter.com/nRC4u3F47y — Top Rank Boxing (@trboxing) 3 лютого 2019 р.

Читайте також: Він не супермен. Промоутер назвав головну проблему Ломаченка