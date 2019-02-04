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Боксер зазнав нокауту, а потім зробив пропозицію своїй дівчині

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Поразка від Вальдеса стала першою для Томмазоне - фото 1
Поразка від Вальдеса стала першою для Томмазоне / Blasting News

Італійський боксер Карміне Томмазоне зробив пропозицію руки і серця дівчині після того, як зазнав поразки від мексиканця Оскара Вальдеса. Дівчина не наважилася відмовити бідоласі.

В андеркаті бою Сергій Ковальов – Элейдер Альварес Томмазоне поступився Вальдесу технічним нокаутом у поєдинку за титул Всесвітньої боксерської організації (WBO) в напівлегкій вазі.

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У четвертому раунді після ударів 28-річного мексиканця 34-річний італієць двічі побував в нокдауні. Після бою розбитий Карміні зробив пропозицію своїй дівчині прямо у рингу, надівши на її палець обручку. Дівчина, звісно, відповіла: "Так"!

До речі, поразка від Вальдеса стала першою для Томмазоне на професійному рингу. На його рахунку 19 перемог (5 – нокаутом).

Дівчина погодилася вийти заміж за боксера - фото 305566
Дівчина погодилася вийти заміж за боксера

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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