Усик – Візерспун: дивіться відео першої дуелі поглядів

Напередодні поєдинку колишній абсолютний чемпіон у важкій вазі вперше заглянув в очі своєму супернику під час дуелі поглядів після пресконференції в Чикаго.

Дебютний поєдинок між Усиком і Візерспуном пройде вночі з 12 на 13 жовтня в американському місті Чикаго. Цікавим є той факт, що наш боксер спочатку мав боротися з нідерландським спортсменом Тайроном Спонгом. Утім, останній попався на допінгу, через що був відсторонений від двобою.

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Новим суперником Олександра Усика став 38-річний Чазз Візерспун. Зауважимо, що для нашого боксера це перший виступ у суперважкій вазі.

Тепер же суперники зійшлися у двобої поглядів. Це відбулося після пресконференції у Чикаго.

Нагадаємо, що раніше вони провели тренування біля хмарочосів. Бійці показали свої уміння, демонструючи різні вправи та бої з тінню, а також роздали автографи шанувальникам. Як це було – дивіться на відео.

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