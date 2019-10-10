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Усик – Візерспун: боксери провели тренування біля хмарочосів у Чикаго (відео)

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Усик – Візерспун: відкрите тренування - фото 1
Усик – Візерспун: відкрите тренування / twitter.com/matchroomboxing

Олександр Усик та Чазз Візерспун провели відкрите тренування на фоні хмарочосів Чикаго. Вже 12 жовтня боксери зустрінуть на рингу. Детальніше читайте далі.

Український боксер Олександр Усик готується до свого дебюту у суперважкій вазі, який пройде вже післязавтра з американцем Чаззом Візерспуном. Перед боєм суперники зустрілися та провели відкрите тренування посеред хмарочосів у Чикаго. Відзначимо, що спершу українець повинен був битись з непереможним Тайроном Спонгом, однак він провалив допінг-контроль. Промоутери підозрювали, що може скластись така ситуація, тому готували Візерспуна у якості заміни.

І ще: Усик – Візерспун: суперник українця попередив про реалії важкої ваги

Бійці показали свої уміння, демонструючи різні вправи та бої з тінню, а також роздали автографи шанувальникам. Як це було - дивіться на відео:

Нагадаємо, бій Усик – Візерспун пройду 12 жовтня у Чикаго. Дивіться онлайн-транспляцію на Радіо МАКСИМУМ.

Читайте також: Усик епічно увірвався в прямий ефір після перемоги Ломаченка (відео)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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