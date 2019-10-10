Олександр Усик – Чазз Візерспун: прогноз і ставки букмекерів на бокс

Уже за кілька днів відбудеться бій Олександр Усик – Чазз Візерспун. Це буде дебютний бій нашого боксера у суперважкій вазі. До вашої уваги прогноз і ставки букмекерів на бокс!

Дебютний бій Усик vs Візерспун пройде вночі з 12 на 13 жовтня в американському місті Чикаго. Зауважимо, що спочатку наш боксер мав боротися з нідерландським спортсменом Тайрон Спонгом. Утім, він попався на допінгу, через що його відсторонили від поєдинку. Букмекери вважають, що Усик – беззаперечний фаворит бою проти 38-річного Візерспуна.

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На рахунку 32-річного Олександра Усика 16 поєдинків, у кожному з яких він ставав переможцем. Зауважимо, що у 12 з 16 боїв наш боксер перемагав, нокаутувавши суперника. Після цього Усик вирішив перейти у суперважку категорію, аби перевірити свої сили! Натомість у активі Візерспуна 41 поєдинок: 38 перемог, з яких 29 – нокаути суперників. Зазначимо, що американський боксер ніколи не був володарем чемпіонських поясів.

Прогноз і ставки букмекерів на бокс 12 жовтня

Відзначимо, що букмекери вважають саме нашого боксера фаворитом бою. Воно й не дивно, адже Усик – непереможний.

Усик вийде на ринг 12 жовтня

На перемогу Олександра Усика у цьому двобої дається коефіцієнт 1,01. Примітно, що на сенсаційний успіх суперника – 15,00. Що ж до нічиїх, то на неї можна поставити з коефіцієнтом 30,00.

Ставки букмекерів:

1xbet : 1.01 – 40.0 – 80.0

: 1.01 – 40.0 – 80.0 Parimatch : 1.01 – 34.00 – 15.0

: 1.01 – 34.00 – 15.0 William Hill : 1.02 – 34.0 – 13.0

: 1.02 – 34.0 – 13.0 Favorit sport: 1.08 – 34.0 – 18.0

Віримо в Олександра Усика!

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