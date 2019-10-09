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Усик – Візерспун: суперник українця попередив про реалії важкої ваги
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Олександр Усик вже 12 жовтня зустрінеться на рингу з Чаззом Візерспуном, провівши свій перший бій у надважкій вазі. Американський суперник вже пообіцяв українцю проблеми та попередив про іншу гру.
Олександр Усик отримав нового суперника після провального допінг-тесту Тайрона Спонга. Відтак, українець дебютуватиме у надважкій вазі разом з американським бійцем Чаззом Візерспуном. 38-річний супертяж готовий для зустрічі з Усиком, однак попередив, що нова вагова категорія стане сюрпризом, адже тут інші реалії.
Детальніше: Офіційно: Усик отримав нового суперника у суперважкій вазі
"Дуже радий можливості побитися з Усиком у Чикаго. Я й так перебував у процесі підготовки, сподівався на великий бій. Більшого поєдинку і просити нічого. Олександр дебютує в хевівейті, йому якраз належить дізнатися, що тут – зовсім інша гра", – зазначив Візерспун.
Тому американець максимально налаштований на перемогу, для якої готовий викластись на всі 100%. Відзначимо, що Візерспун лише тричі програвав за свою професійну кар'єру.
"Я виграв вісім боїв поспіль, тому знав, що незабаром отримаю великий бій. Знав, що буде відмінний шанс себе показати. Мені належить бій на великій сцені, тому я віддам всі сили заради перемоги", – підсумував американець.
Нагадаємо, бій Усик – Візерспун пройду 12 жовтня у Чикаго. Дивіться онлайн-транспляцію на Радіо МАКСИМУМ.
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