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Усик – Візерспун: суперник українця попередив про реалії важкої ваги

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Новий суперник Усика попередив про іншу гру - фото 1
Новий суперник Усика попередив про іншу гру

Олександр Усик вже 12 жовтня зустрінеться на рингу з Чаззом Візерспуном, провівши свій перший бій у надважкій вазі. Американський суперник вже пообіцяв українцю проблеми та попередив про іншу гру.

Олександр Усик отримав нового суперника після провального допінг-тесту Тайрона Спонга. Відтак, українець дебютуватиме у надважкій вазі разом з американським бійцем Чаззом Візерспуном. 38-річний супертяж готовий для зустрічі з Усиком, однак попередив, що нова вагова категорія стане сюрпризом, адже тут інші реалії.

Детальніше: Офіційно: Усик отримав нового суперника у суперважкій вазі

"Дуже радий можливості побитися з Усиком у Чикаго. Я й так перебував у процесі підготовки, сподівався на великий бій. Більшого поєдинку і просити нічого. Олександр дебютує в хевівейті, йому якраз належить дізнатися, що тут зовсім інша гра", – зазначив Візерспун.

Тому американець максимально налаштований на перемогу, для якої готовий викластись на всі 100%. Відзначимо, що Візерспун лише тричі програвав за свою професійну кар'єру.

Усик – Візерспун: суперник українця попередив про реалії важкої ваги - фото 360507

"Я виграв вісім боїв поспіль, тому знав, що незабаром отримаю великий бій. Знав, що буде відмінний шанс себе показати. Мені належить бій на великій сцені, тому я віддам всі сили заради перемоги", – підсумував американець.

Нагадаємо, бій Усик – Візерспун пройду 12 жовтня у Чикаго. Дивіться онлайн-транспляцію на Радіо МАКСИМУМ.

Читайте також: Усик епічно увірвався в прямий ефір після перемоги Ломаченка (відео)

Джерело: espreso.tv
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