Усик – Джошуа: стала відома дата бою

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) проведе наступний бій проти чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО).

Про це повідомив знаменитий британський промоутер Френк Уоррен, який займається справами Тайсона Ф'юрі. За його інформацією, наступним суперником Джошуа буде Олександр Усик.

І ще: Гвоздик – Стівенсон: дивіться відео бою 1 грудня 2018

"Зараз я чую, що наступним суперником Джошуа на 13 квітня буде не Ділліан Уайт, а Олександр Усик. Я розумію, чому вони хочуть бою з Усиком, адже він менший в габаритах і не має такої ударної сили", – розповів Уоррен. Нагадаємо, після перемоги над екс-чемпіоном Тоні Беллью (30-1-3, 20 KO), Усик заявив про бажання перейти в суперважку вагу.

Усик – Джошуа: стала відома дата бою

Олександр Усик достроково переміг екс-чемпіона за версією WBC британця Тоні Беллью (30-1-3, 20 KO). У восьмому раунді Усик потужним лівим ударом нокаутував Беллью, і захистив таким чином всі свої титули.

Читайте також: Ломаченко – Педраса: де і коли дивитися онлайн трансляцію бою