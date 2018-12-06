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Усик – Джошуа: стала відома дата бою

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Названа дата бою Усик – Джошуа - фото 1
Названа дата бою Усик – Джошуа / talkSPORT

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) проведе наступний бій проти чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО).

Про це повідомив знаменитий британський промоутер Френк Уоррен, який займається справами Тайсона Ф'юрі. За його інформацією, наступним суперником Джошуа буде Олександр Усик.

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"Зараз я чую, що наступним суперником Джошуа на 13 квітня буде не Ділліан Уайт, а Олександр Усик. Я розумію, чому вони хочуть бою з Усиком, адже він менший в габаритах і не має такої ударної сили", – розповів Уоррен. Нагадаємо, після перемоги над екс-чемпіоном Тоні Беллью (30-1-3, 20 KO), Усик заявив про бажання перейти в суперважку вагу.

Усик – Джошуа: стала відома дата бою - фото 293604
Усик – Джошуа: стала відома дата бою

Олександр Усик достроково переміг екс-чемпіона за версією WBC британця Тоні Беллью (30-1-3, 20 KO). У восьмому раунді Усик потужним лівим ударом нокаутував Беллью, і захистив таким чином всі свої титули.

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Джерело: thesun
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