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Усик – Белью: дивіться відео бою 10 листопада 2018

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Відео бою Усик - Белью - фото 1
Відео бою Усик - Белью

Наш Олександр Усик впевнено переміг британця Тоні Белью та захистив титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Дивіться повне відео бою Усик – Белью та насолоджуйтеся ефектними діями українця!

Бій Усик – Белью відбувся в англійському Манчестері. Боксери провели на рингу 8 раундів. Британець стійко тримався до екватора поєдинку, однак наш чемпіон не залишив йому жодного шансу, впевнено відправивши суперника у нокаут. Пишамося перемогою Олександра та згадуємо найкращі моменти поєдинку!

Усик vs Белью – дивитися онлайн відео бою:

Відзначимо, що у результаті Усик захистив свої пояси WBA, WBC, WBO, IBF і The Ring, а от Белью залишився ні з чим.

Як це було: Усі подробиці бою Усик – Белью

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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