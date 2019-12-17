Усі в захваті від Мері: Кейт Міддлтон пояснила загадку перших слів принца Луї

Кейт Міддлтон розповіла, хто ж така ця Мері / gettyimages

Герцогиня Кембриджська розповіла, що одним з перших слів, вимовлених її третім сином, принцом Луї, стало "Мері". Це безпосередньо пов'язане з захопленням Кейт Міддлтон кулінарією і підготовкою до шоу "Королівське Різдво з Беррі".

Під час зйомок кулінарної телепередачі герцогиня розповіла британському шеф-кухарю, що її книги лежать на полиці якраз на рівні росту Луї.

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Дітям подобається розглядати обличчя, а ваше обличчя всюди на ваших книгах. Він підходить і каже: "Це Мері Беррі", – пояснила Кейт і додала, – Так що він обов'язково впізнає вас, якщо побачить.

Ймовірно, Луї навчився говорити "Мері Беррі" відразу ж після "мама" і "тато".

Принц Луї починає говорити свої перші слова / gettyimages

Раніше ж Кейт Міддлтон з'явилась на прийомі в тіарі принцеси Діани. Герцогиня Кембриджська з'явилася на заході в розкішному оксамитовому платті Alexander McQueen, яку було зшито для неї на замовлення. Свій образ Кейт доповнила тіарою з перлами і діамантами Lover's Knot (Вузлики любові), яка раніше належала принцесі Діані. Прикрасу королева піднесла леді Ді з нагоди весілля з принцом Чарльзом. Після розставання з чоловіком Діана повернула тіару в королівську колекцію. Зараз прикрасу для особливих випадків надягає дружина принца Вільяма.

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