Кейт Міддлтон на прийомі в тіарі принцеси Діани

У Букінгемському палаці пройшов дипломатичний прийом, який Єлизавета II традиційно влаштовує незадовго до Різдва.

Королева зустрічала гостей разом з сином Чарльзом і його дружиною Каміллою, а також принцом Вільямом і його дружиною Кейт Міддлтон.

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Герцогиня Кембриджська з'явилася на заході в розкішному оксамитовому платті Alexander McQueen, яку було зшито для неї на замовлення.

Свій образ Кейт доповнила тіарою з перлами і діамантами Lover's Knot (Вузлики любові), яка раніше належала принцесі Діані. Прикрасу королева піднесла леді Ді з нагоди весілля з принцом Чарльзом. Після розставання з чоловіком Діана повернула тіару в королівську колекцію. Зараз прикрасу для особливих випадків надягає дружина принца Вільяма.

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