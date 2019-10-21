Кейт Міддлтон зробила свій перший пост в Instagram

Герцогиня Кембриджська зробила те, що вона ніколи не робила раніше: Кейт виклала свій перший пост в Instagram через обліковий запис Kensington Royal. Серія фотографій секретної поїздки до дитячого будинку під час недавнього туру по Пакистану.

Любляча мама розповіла про те, як село SOS в Лахорі допомагає вразливим маленьким дітям процвітати в сімейному середовищі. Щоб проілюструвати своє повідомлення, Кейт обрала фотографії, в тому числі одну з Вільямом, який обіймає двох маленьких хлопчиків, а також свою фотографію, на якій вона сміється під час розмови з групою дітей.

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"Спільнота в селі SOS побудована навколо сім'ї, і кращої сім'ї, яку ви можете собі уявити, де всі збираються разом, щоб виховувати, любити і захищати дітей, якими вони опікуються. Ці вразливі діти, багато з яких пройшли через травмуючі обставини, виховуються в турботливому середовищі і здатні формувати такі якісні відносини, в яких вони так відчайдушно потребують, щоб процвітати...", – написала Кейт.

Кейт і Вільям здійснили поїздку до Пакистану на прохання Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності. Під час їх четвертого дня в Пакистані, беручи участь в крикетному матчі в Лахорі, вони отримали деякі подарунки для Джорджа, Шарлотти та Луї.

Гортайте фотогалерею:

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