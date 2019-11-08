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Кейт Міддлтон приголомшила фігурою в елегантній сукні

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Кейт Міддлтон - фото 1
Кейт Міддлтон / vix

Королівське подружжя принца Вільяма і Кейт, які нещодавно повернулися з офіційного туру Пакистаном, приступили до своїх обов'язків на батьківщині.

Так, герцоги Кембриджські приїхали до церкви St Martin-in-the-Fields, на офіційне відкриття благодійного фонду National Emergencies Trust в Лондоні. Причому спочатку планувалося, що захід відвідає тільки принц Вільям, але за два дні палац підтвердив і приїзд Кейт.

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Метою організації стане централізована і оперативна допомога під час природних катастроф, терактів і інших надзвичайних ситуацій. Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в елегантній синій сукні з широким поясом і чорних лакових туфлях. Образ вона доповнила таким самим чорним клатчем, а діамантові сережки з сапфірами завершили її лук.

Принц Вільям же був в темно-синьому костюмі і блакитній краватці. У обох на лівому плечі брошки у вигляді червоного маку – символу Дня пам'яті полеглих.

Кейт Міддлтон приголомшила фігурою в елегантній сукні - фото 366845

Кейт Міддлтон приголомшила фігурою в елегантній сукні - фото 366846

Кейт Міддлтон приголомшила фігурою в елегантній сукні - фото 366847

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Джерело: vix
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