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Кейт Міддлтон приголомшила фігурою в елегантній сукні
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Королівське подружжя принца Вільяма і Кейт, які нещодавно повернулися з офіційного туру Пакистаном, приступили до своїх обов'язків на батьківщині.
Так, герцоги Кембриджські приїхали до церкви St Martin-in-the-Fields, на офіційне відкриття благодійного фонду National Emergencies Trust в Лондоні. Причому спочатку планувалося, що захід відвідає тільки принц Вільям, але за два дні палац підтвердив і приїзд Кейт.
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Метою організації стане централізована і оперативна допомога під час природних катастроф, терактів і інших надзвичайних ситуацій. Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в елегантній синій сукні з широким поясом і чорних лакових туфлях. Образ вона доповнила таким самим чорним клатчем, а діамантові сережки з сапфірами завершили її лук.
Принц Вільям же був в темно-синьому костюмі і блакитній краватці. У обох на лівому плечі брошки у вигляді червоного маку – символу Дня пам'яті полеглих.
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