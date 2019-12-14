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Усе видно: відому модель розкритикували за відверту сукню

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Брукс Надер - фото 1
Брукс Надер / pagesix

Американська модель Брукс Надер потрапила під хвилю критики через занадто відверте плаття для виходу в світ.

Знімками з зіркового заходу дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Для фільмів жахів підійде: Настю Каменських розкритикували за безглуздий образ

На церемонію вручення премії Sportsperson of the Year Awards 23-річна Надер наділа повністю прозоре міні-плаття. Наряд пошитий на одне плече, а на одному стегні прикрашений об'ємною бахромою. Образ дівчина доповнила босоніжками на високих підборах.

Усе видно: відому модель розкритикували за відверту сукню - фото 374096

Тим часом популярна співачка Настя Каменських знову опинилась у центрі уваги мережі. Цього разу зірка показала ранкове селфі без макіяжу та в спідньому, однак користувачі звернули увагу на зовсім інше.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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