Старий телефон і туалет: ранкове фото Каменських розбурхало фанатів

Популярна співачка Настя Каменських знову опинилась у центрі уваги мережі. Цього разу зірка показала ранкове селфі без макіяжу та в спідньому, однак користувачі звернули увагу на зовсім інше.

32-річна виконавиця Настя Каменських популярна не лише завдяки своїй творчості, а своєму блогу в соцмережі Instagram. Вона є однією з небагатьох українських зірок, які мають понад 4 млн підписників. І це зовсім не дивно, адже дружина Потапа доволі активно веде профіль та зовсім не соромиться показувати своє життя.

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Не винятком стало і ранкове селфі Насті у ванній кімнаті, на якому вона позує без укладки, косметики та у білизні. І поки частина фанатів засипали її компліментами щодо природної вроди, дехто порадив їй купити новий iPhone і навіть зробити наступного разу селфі на туалеті.

instagram.com/kamenskux

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