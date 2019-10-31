Найкращі пози в сексі, які принесуть користь офісним працівникам

Ми не стомлюємось нагадувати, що секс приносить не лише неабияке задоволення, а й користь нашому організму. От, до прикладу, експерти назвали три пози, які позитивно вплинуть на офісних працівників. Офісний планктоне, нумо перевіряти!

Секс може не лише замінити вам фізичну активність у спортзалі. Він може принести багато користі, якщо його правильно "використовувати".

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Які ж наслідки сидячого способу життя можна усунути за допомогою сексу:

завдяки зворотно-поступальним рухам ліквідуються застійні явища в органах тазу;

кровообіг у нижній частині тіла поліпшується, нормалізується артеріальний тиск;

хороша розминка для всього тіла, адже секс може замінити нескладне тренування.

Тепер розкладаємо по поличках усе з наукової точки зору. Фахівці з Університету Ватерлоо (Канада) у 2014 році провели дослідження, вивчивши механіку рухів хребта під час сексу в 10 подружніх пар. Для спостереження медики використовували інфрачервоні й електромагнітні системи захоплення руху, які фіксували рух хребта.

Ці пози позитивно вплинуть на офісних працівників

Інформація, яку вони отримали, дала можливість заявити, що найкраща поза в сексі для офісних працівників – стиль собачки. Щоправда, для максимальної результативності слід робити обертання стегнами, а не машинальні поступальні рухи вперед-назад. Користь цієї пози полягає в тому, що під час її використання в обох партнерів покращується стан хребта, кровопостачання органів малого тазу, а також знижуються больові відчуття завдяки викиду окситоцину.

Не менш корисною вважається позиція "ложки": партнери лежать у схожій позиції на боці. Вона дозволяє розслабити хребти обох партнерів, а також м'язовий корсет.

Місіонерська поза фахівцями теж не обділена. Попри її банальність, вона корисна для того, аби обом партнерам не довелося надто напружувати спину. Є ще один плюс у ній: навіть при сильній втомі (після важкого робочого дня) місіонерська позиція дозволить отримати задоволення та віддатися пристрасті.

Чом би не спробувати використати одну з цих поз зараз же? Тим паче, що кохатися можна під улюблені хіти на Радіо МАКСИМУМ!

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