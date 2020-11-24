Усе не дарма: чого нас вчать невдалі стосунки

Навіть якщо ваші надії на майбутнє у стосунках не виправдалися і вам довелося розлучитися, це ще не привід йти в депресію. Ми доведемо, що ви не тільки не втратили, а й дещо придбали.

Ми точно знаємо, коли слід завершити стосунки

Часто ми намагаємося максимально відтягнути розрив, навіть якщо якість відносин нас абсолютно не влаштовує. Хтось так робить через елементарний страх самотності, а хтось просто не хоче з'ясовувати стосунки. І багатьом з нас треба дійти до точки кипіння, щоб зібрати волю в кулак і, нарешті, розлучитися з людиною, яка нас не гідна.

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Ми починаємо усвідомлювати, на що насправді заслуговуємо

Закінчивши невдалі стосунки, ми починаємо чітко розуміти, на що заслуговуємо або як кохана людина має поводитися, адже нам є з чим порівнювати. Ми усвідомлюємо, що більше не будемо терпіти погане ставлення до нас з боку людини. Більш того, ми тепер знаємо, що таке "тривожні дзвіночки".

Тепер ми знаємо, коли слід прислухатися до думки близьких

Наші рідні і друзі були поруч ще до початку цих стосунків і залишилися поруч після їх завершення. Якщо близькі висловили занепокоєність або невдоволення вашим обранцем і мали рацію, значить, до їх думки варто прислухатися.

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