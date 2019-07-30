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Усе чудово розуміють: науковці вразили заявою про малих дітей
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Дослідники визначили, що діти розуміють соціальні ієрархії і очікують, що лідери все виправлять, якщо хтось порушить правила. До такого висновку дослідники прийшли після спостереження за дворічними дітьми, які дивилися лялькові вистави.
Учені показали 120 17-місячним дітям лялькові вистави, в яких герої-ведмеді поводилися несправедливо. Дослідники хотіли зрозуміти, чи можуть діти визначити лідера серед героїв і чи будуть вони очікувати, що "головний" ведмідь втрутиться, щоб розв'язати проблему?
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Діти спостерігали за трьома ляльками-ведмедями, які представляли головного героя, порушника і жертву в різних сценаріях. Головний герой-ведмідь подарував іншим ведмедям дві іграшки, якими вони могли поділитися. Але ведмідь-порушник узяв обидві.
Головний герой потім реагував одним з двох способів: втручався і повертав іграшку жертві; або говорив з кожним ведмедем, але не повертав іграшку. В одних експериментах за допомогою поведінки або фізичних сигналів головний герой був представлений як лідер. В інших було зіграно так, що всі ведмеді рівні.
Якою була реакція дітей?
Діти, котрі бачили, що лідер не втручається, дивилися на сцену значно довше, "а це дозволяє припустити, що вони чекали, поки лідер втрутиться і виправить злочин порушника", пишуть автори дослідження.
Однак діти в експерименті, де жоден ведмідь не був лідером, однаково спостерігали за двома варіантами розвитку подій. Дослідники вважають, що у дітей не було очікувань від конкретних героїв, адже не було і припущень про соціальну ієрархію.
Так учені визначили, що у дворічних дітей є уявлення щодо того, як лідери будуть поводитися стосовно членів своєї соціальної групи.
Звідки взялися ці очікування?
Оскільки дітям було 17 місяців, команда не впевнена, звідки взялися ці очікування. Можливо, немовлята отримують ці знання, спостерігаючи за соціальними взаємодіями, де авторитетні постаті вирішують проблеми, і застосовують ці знання до лялькових вистав.
За словами вчених, є і другий варіант. Він полягає в тому, що подібні очікування є частиною людського способу життя й розвивалися протягом всієї історії нашого існування. Дослідники вважають, що люди вижили завдяки створенню груп. У цих спільнотах з'явилися лідери, що закріпило в людській свідомості певні рольові моделі й відповідні очікування.
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