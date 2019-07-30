Науковці прагнуть визначати тип особистості за допомогою смартфона

Учені з Мельбурнського королівського технологічного університету (Австралія) зібрали дані з акселерометрів, встановлених у смартфонах, які аналізують рух по трьох аспектах. Вивчення дозволило скласти враження про тип особистості користувача гаджета.

Акселерометри використовуються численними додатками, починаючи від ігор, чутливих до руху, і закінчуючи додатками для здоров'я, які відстежують, скільки кроків користувач здійснив за день.

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Раніше вченим вдавалося передбачити типи особистості власників телефонів, аналізуючи частоту та тривалість дзвінків, які вони здійснюють, або їх поведінку при обміні повідомленнями. Однак дані акселерометра можуть зробити такі прогнози ще точнішими.

Річ у тім, що, як показали дослідження, люди з різними типами особистості часто демонструють впізнавані моделі поведінки, коли справа доходить до фізичної активності.

За словами вчених, те, як швидко і як далеко ми ходимо, як часто користуємося телефоном вночі та вранці – всі ці дії багато говорять про наш тип особистості. Під час дослідження команда розглядала так звані типи особистості "Великої П'ятірки": екстраверсія, відкритість, приємність, сумлінність та невротизм.

Науковці зможуть визначити тип особистості по моделі користування смартфоном

Команда виявила, що люди, які демонстрували регулярні рухи телефоном ввечері в будні дні, мали тенденцію бути замкнутішими, а ті, хто виробляли випадкові рухи, були більш екстравертними. Це пояснюється тим, що екстраверти можуть зустрічатися з різними групами людей вечорами, або вони відкритіші для несподіваних планів.

Люди, які проявляли більше випадкових моделей активності і були зайняті у вихідні та ввечері, були приємнішими, тобто доброзичливими та жалісливими.

Тим часом, жінки, які отримали вищий бал з невротизму (тобто вони були більш нервовими і чутливими) схильні регулярно пересуватися з телефоном у ранні години.

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