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Психологи назвали три ознаки щасливого будинку: у вас так?
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Названі ознаки по-справжньому щасливих квартир і будинків. Перевірте, чи у вас збігається!
Маленький безлад
Всі радісні події залишають після себе безлад. З цим не посперечаєшся. Сімейні свята, галасливі вечірки, діти, домашні тварини: все це сприяє утворенню в будинку маленького хаосу. Але саме це, на думку психологів, і є складові щастя. Не завжди безлад на кухні або незаправлене ліжко в спальні говорить про вашу неохайність. Швидше за все, ви просто захоплена людина, яка насолоджується життям у своєму будинку.
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Пам'ятні речі
Якщо у вас в будинку є речі з історією, значить, з вами живе щастя. Столові сервізи, які перепали вам ще від бабусі, старовинний програвач, який із затишним тріском дзвонить з пластинок, коробочки з секретами з дитинства та інші милі серцю речі створюють в будинку неповторну атмосферу.
Хобі для душі
Ви малюєте або граєте на піаніно, а може, вишиваєте або плетете ловці снів? Будь-яке хобі наповнює будинок щастям, впевнені психологи. Адже, якщо після важкого робочого дня у будинку вас чекає улюблена віддушина у вигляді хобі, ви ніколи не засумуєте і не впадете в депресію.
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