Уроки успішних людей: 5 способів знайти час для важливих справ

На роботі ми день за днем ​​зайняті нарадами, звітами, розбором пошти й іншими справами. Тому не дивно, що нам завжди бракує часу в добі. Втім, ми можемо встигати все, якщо правильно розставляти пріоритети. Ділимось з вами 5 способами, які допоможуть встигати все!

Отже, вмощуйтесь зручніше та налаштуйтесь на максимальну продуктивність!

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1. Зрозумійте, що змушує вас заповнювати весь свій час справами. Коли ви весь день чимось зайняті, відчуваєте себе потрібними і корисними. Це особливо актуально для керівників і тих, хто звик бути відмінником.

"У них самоповага сильно зав'язана на досягненнях і кількості зробленого", – каже коуч Вайлдінг.

До того ж ми часто плутаємо продуктивність (викреслити всі справи зі списку) з ефективністю (виконати стратегічно важливе завдання). А при постійних дедлайнах нам може здатися, що розставлення пріоритетів – розкіш недозволена, адже це потребує витрати часу. Тому, у першу чергу потрібно зрозуміти, що ж стоїть за звичкою зайнятості.

Проаналізуйте свої переконання про самого себе. Подумайте, як ви визначаєте успіх, що змушує вас почувати себе гідним. І не судіть себе в процесі: зараз важливо зрозуміти, що вами рухає.

Може ви просто "засипаєте" себе роботою?

2. Переосмисліть свою роль і пріоритети. Сьогодні світ розвивається з безпрецедентною швидкістю. Це зачіпає і побудову компаній: співробітники швидше просуваються кар'єрними сходами (або й ліфтами), частіше отримують нові обов'язки. Але після підвищення ми нерідко продовжуємо працювати так, як на старій посаді. Покладаємося на той же образ думок і звички, хоча наші обов'язки абсолютно змінилися.

Якщо ви відчуваєте, що теж застоялися на місці, пора переосмислити свою роль. Наприклад, скористайтеся матрицею Ейзенхауера. Відповідно до неї справи можна розділити на важливі термінові, важливі нетермінові, неважливі термінові і неважливі нетермінові.

Найчастіше ми випускаємо з уваги важливі, але нетермінові справи, хоча саме вони допомагають рухатися вперед.

І опиняємося в полоні термінових, але не таких важливих завдань: розбору пошти, дзвінків, виправлення помилок. Тому час від часу влаштовуйте собі перевірку. Дивіться, скільки ви витрачаєте часу на важливі нетермінові справи і чи не занадто занурилися у дрібниці.

Правильно розставляйте пріоритети

3. Позначте кордони. Щоб час на найважливіші справи у вас був, структуруйте свій день по-новому. Переконайтеся, що ваш графік контролюєте саме ви, а не інші люди. Багато хто починає тиждень з пустого календаря, а потім вносить в нього зустрічі і наради на прохання інших. У результаті власні пріоритети відсуваються на другий план.

Відмовтеся від такого підходу. Заздалегідь відзначте в календарі відрізки часу, які присвятіть своїм важливим цілям, і тільки потім плануйте все інше. Не міркуйте про те, що важливо для вашого розвитку, у вільний час між іншими обов'язками. Виділяйте на це час, коли ви працюєте найкраще або коли вас точно не відволікатимуть.

У вас має бути час на особисті справи

4. Навчіться відмовлятися. Гарненько подивіться на свій список справ. Цілком ймовірно, від якихось завдань можна відмовитися, якісь відкласти, а якісь скоротити. Це звільнить додатковий час.

Також намагайтеся позбутися від зайвих нарад. Не погоджуйтеся на них, якщо тільки ваша присутність дійсно не є необхідністю. Найчастіше нараду можна замінити письмовим повідомленням, а ідеї обговорити у загальному документі.

Перед початком роботи запитуйте себе, що зробило б сьогоднішній день по-справжньому крутим. Навряд чи це перевірка п'ятдесяти накопичених повідомлень.

Відмовляйтесь від зайвої метушні

5. Ставте сміливі питання. Після того як вам вдалося звільнити трохи часу в календарі, пора його використовувати. Забудьте про те, що заплановано на поточний тиждень або, що ви скажете на зустрічі з керівником. Подумайте над великими питаннями, яких зазвичай уникаєте:

Ким ми як компанія можемо стати?

Чого прагнемо як команда?

Що б допомогло нам розвиватися?

Яка моя роль?

Подібні питання допомагають знайти творчі рішення, яких ми не бачимо у звичному робочому режимі. Коли отримали відповіді, зафіксуйте їх і тримайте на увазі. Робіть таку вправу регулярно, щоб не забувати про великі цілі.

Маємо надію, що ці поради допоможуть вам не лише все встигати, а й досягнути максимального успіху у тій сфері, якою ви займаєтесь. І не забувайте, що заряд позитиву можна отримати на Радіо МАКСИМУМ, насолоджуючись хітами, перевіреними часом ;)

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