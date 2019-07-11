Уразливість Apple Watch дозволяла прослуховувати iPhone

Компанія Apple неодноразово акцентувала увагу користувачів на безпеку своїх пристроїв, але фахівці продовжують знаходити уразливості у гаджетах виробника. Не став винятком і смарт-годинник Apple Watch, уразливість у захисті якого стала причиною вимкнення виробником однієї з його функцій.

Додаток "Рація" призначений для голосового зв'язку між власниками смарт-годинників після натискання кнопки. Але уразливість програмного забезпечення дозволяла прослуховувати чужі iPhone за допомогою годинника без згоди співрозмовника. Представники Apple вже повідомили, що компанія була змушена вимкнути цю функцію, поки проблема не буде усунена.

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"Ми щойно дізналися про уразливість, пов'язану з додатком "Рація" на Apple Watch, і відімкнули цю функцію, щоб швидко виправити проблему. Ми перепрошуємо перед нашим клієнтами за незручності. Хоча нам невідомо про будь-яке використання цієї уразливості щодо клієнта, а для її використання потрібні конкретні умови та послідовність подій, ми дуже серйозно ставимося до безпеки та конфіденційності наших клієнтів. Ми прийшли до висновку, що відімкнення додатка – правильний шлях дій, оскільки ця помилка може дозволити будь-кому прослуховувати iPhone іншого клієнта без згоди", – повідомила прес-служба Apple.

Уразливість виявили у додатку "Рація" на Apple Watch

Раніше в цьому році була виявлена ​​уразливість в додатку FaceTime, що дозволяє прослуховувати співрозмовників до того, як вони прийняли виклик. Пізніше експерти з кібербезпеки знайшли в популярному додатку Zoom можливість підключення до веб-камер комп'ютерів Mac.

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