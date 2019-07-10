За вами стежать: цей додаток самостійно активує камеру на Mac

Дослідник безпеки Джонатан Лейтшу знайшов уразливість в додатку для відеозв'язку Zoom на комп'ютерах Mac. Сайти зі шкідливим кодом додають користувачів у відеоконференції macOS без їх відома.

Таке стало можливо через установку локальних серверів Zoom у macOS. Вони продовжують працювати навіть після видалення програми та можуть перевстановити його без дозволу користувача.

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Додаток самостійно вмикає веб-камеру

Розробники Zoom пояснили, що локальний сервер потрібен для зберігання інформації про налаштування. Оновлення у браузері Safari привели до того, при кожному запуску Zoom користувачам доводилося заново налаштовувати додаток. Chromium і Mozilla теж виявили уразливість, але не знайшли спосіб її закрити.

This Zoom vulnerability is bananas. I tried one of the proof of concept links and got connected to three other randos also freaking out about it in real time. https://t.co/w7JKHk8nZy pic.twitter.com/arOE6DbQaf — Matt Haughey (@mathowie) 9 липня 2019 р.

Представники компанії пообіцяли випустити оновлення з виправленням помилки у цьому місяці.

У старіших версіях Zoom Лейтшу виявив уразливість до DDoS-атак.

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