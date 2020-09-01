Уперше за 80 років газета The New York Times вийшла без телепрограми: чому так сталось?

Уперше з 1939 року газета The New York Times перестала включати у свої друковані випуски телепрограму. Відповідне повідомлення зробили представники видання.

Розповідаємо, що стало причиною того, що уперше за 80 років газета вирішила відмовитися від появи на своїх сторінках телепрограми.

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"Більшість передплатників навіть не помітять видалення телепрограми і супутньої колонки What's on TV після публікацій у ці вихідні: протягом багатьох років The Times публікує сітку тільки у своєму випуску для Нью-Йорка, а не в національному. Але, як і будь-яка зміна, ця зміна може розчарувати читачів", – йдеться в редакційній колонці.

Телепрограму прибрали, адже сучасний глядач дивиться все онлайн

Редактор The Times з культури Гілберт Круз рішення про виключення телепрограми пояснив тим, що настав час цифрових аналогів і телевізійна мережа більше не відображає картину споживання контенту глядачами.

"Раніше ви гортали телегід і говорили: "Боже мій, на цьому тижні цей фільм транслюють по звичайному кабелю!" Але тепер це ж популярне шоу є на Netflix, коли б ви не захотіли його подивитися", – додав Круз.

NYT зазначає, що зміна також дозволить спростити виробничий процес в умовах пандемії і гарантувати своєчасне надходження газети до читачів. Тепер у газеті з'явиться розділ "Неділя вдома" з оглядом передач стрімінгових сервісів.

У серпні The New York Times повідомила, що прибутки від її цифрової версії вперше перевищили доходи від друку: $ 185,5 млн проти $ 175,4 млн відповідно. Крім того, за другий квартал число передплатників на digital-версію збільшилося на 669 тисяч, що видання назвало найкращим в історії приростом за таким показником.

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