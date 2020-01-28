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Уперше за 33 роки: гола Наомі Кемпбелл знялася для Vivienne Westwood

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Наомі Кемпбелл уперше за 33 роки знялась для Вів'єн Вествуд - фото 1
Наомі Кемпбелл уперше за 33 роки знялась для Вів'єн Вествуд / gettyimages

Розкішна модель Наомі Кемпбелл стала обличчям рекламної кампанії Vivienne Westwood весна/літо – 2020. Разом з нею у кампейні з'явилися сама Вів'єн Вествуд і Андреас Кронталер.

У відео і на знімках авторства Юргена Теллера вони позують у речах з весняної колекції в покинутому приміщенні і на вулицях 18-го округу Парижа. Завдяки сповільненій зйомці, здається, ніби час повернув назад.

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"За кожною моєю колекцією стоїть якась історія, і, коли мене знімають у нашому одязі, я завжди згадую цю історію. Цього разу я читала "Міфологію" [авторства Едіт Гамільтон] і думала про те, що ми на шляху до раю і збираємося перетворитися з риб на птахів", – розповіла Вів'єн Вествуд про джерела натхнення для колекції.

Це перша співпраця Наомі з Vivienne Westwood через 33 роки після шоу осінь/зима – 1993, коли супермодель вперше співпрацювала з брендом.

Уперше за 33 роки: гола Наомі Кемпбелл знялася для Vivienne Westwood - фото 382656

Уперше за 33 роки: гола Наомі Кемпбелл знялася для Vivienne Westwood - фото 382657

Уперше за 33 роки: гола Наомі Кемпбелл знялася для Vivienne Westwood - фото 382658

Уперше за 33 роки: гола Наомі Кемпбелл знялася для Vivienne Westwood - фото 382659

Уперше за 33 роки: гола Наомі Кемпбелл знялася для Vivienne Westwood - фото 382660

Уперше за 33 роки: гола Наомі Кемпбелл знялася для Vivienne Westwood - фото 382662

Уперше за 33 роки: гола Наомі Кемпбелл знялася для Vivienne Westwood - фото 382661

Уперше за 33 роки: гола Наомі Кемпбелл знялася для Vivienne Westwood - фото 382663

Уперше за 33 роки: гола Наомі Кемпбелл знялася для Vivienne Westwood - фото 382664

"Я вірю, що речі в житті трапляються тоді, коли повинні відбутися. Знадобилося 33 роки, щоб взяти участь у кампанії Westwood, і я дуже рада, що змогла це зробити у свої 49", – говорить Наомі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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