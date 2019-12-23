Уперше за 200 років у Нотр-Дамі не буде різдвяної меси

Цьогоріч, уперше за дві сотні з гаком років, у Соборі Паризької Богоматері не відбудеться різдвяна служба. Її перенесуть в інший храм, адже у самій будівлі досі тривають відновлювальні роботи після сильної пожежі, яка зруйнувала дах і шпиль собору.

Головне різдвяне богослужіння у ніч на 25 грудня пройде у церкві Сен-Жермен-л'Осерруа. Це – середньовічний храм на Луврській площі, який за часів монархії служив приходом для мешканців Лувра.

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Ректор собору Патрік Шові розповів, що цьогоріч у церкві Сен-Жермен-л'Осерруа спорудили спеціальну дерев'яну платформу, що нагадує пресвітерій у Нотр-Дамі. Священик зауважив, що коли вже треба було провести месу поза стінами собору, необхідно було позначити зв'язок з Нотр-Дамом.

Зауважимо, що історія різдвяних богослужінь переривалася лише раз.

У 2013 році Собору Паризької Богоматері виповнилося 850 років. Він вважається однією з перлин готичної архітектури та включений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Цьогоріч у Нотр-Дамі не проводитимуть традиційне різдвяне богослужіння / gettyimages

Різдвяні служби в ньому проходили без перерви протягом двох з гаком століть. Тільки наприкінці XVIII століття, за часів Французької революції, противники католицизму ненадовго перетворили його на Храм Розуму. Поборники так званого Культу Розуму намагалися скасувати християнство у Франції. Під час своїх церемоній вони прославляли мучеників революції та змушували священиків відрікатися від сану. Однак культ проіснував лише рік, після чого Собор Паризької Богоматері знову став головним католицьким храмом французької столиці.

Ми ж бо нагадаємо, що у квітні цього року сталася масштабна пожежа у Нотр-Дамі. Причому, причина пожежі досі не встановлена. Самі ж слідці припускають, що храм зайнявся через звичайнісіньку людську халатність: непогашена сигарета або ж коротке замикання. Також наразі немає підтверджень того, що собор навмисне підпалили.

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