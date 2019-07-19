Обіцянки-цяцянки: Нотр-Дам не отримав жодної копійки від французьких мільярдерів

Великі донори публічно заявляли, що пожертвують великі суми на реставрацію собору Паризької Богоматері після пожежі, що сталася у квітні цього року. Втім, як виявилося, вони досі не виконали своїх обіцянок.

Менше, ніж через добу після пожежі, яка сталася у Нотр-Дамі, найбагатші та найвпливовіші сім'ї Франції обіцяли пожертвувати на його реконструкцію майже $ 600 мільйонів. Зокрема, глава Kering Франсуа-Анрі Піно пообіцяв виділити € 100 мільйонів, а президент групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно заявив, що передасть € 200 мільйонів.

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Ці гроші повинні були піти на оплату праці робітників, зайнятих у відновленні конструкцій собору, а також на утилізацію 300 тонн свинцю, що розплавився під час пожежі.

Але, як заявив агентству офіційний представник собору Андре Фіно, "великі донори поки не заплатили ані цента. Перед тим як передати гроші, вони хочуть знати, на що саме підуть кошти і чи згодні вони з цим". Наразі реставраційні роботи виконуються винятково коштом приватних пожертвувань американців і французів.

Нагадаємо, пожежа в паризькому Нотр-Дамі почалася близько 20:00 15 квітня і тривала приблизно 15 годин. У результаті у будівлі обвалилися шпиль і дах. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що Нотр-Дам де Парі буде відбудовано.

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