Уперше в історії моделі: Chevrolet Corvette ZR1 стане повнопривідним гібридом

Chevrolet Corvette восьмого покоління отримає екстремальну версію ZR1 з бітурбомотором V8 потужністю 900 кінських сил і електричним повним приводом. Така комбінація використовуватиметься вперше в історії надзвичайно популярної у всьому світі моделі!

Як повідомляє видання Motor Trend, модифікація ZR1 стане першим гібридним Corvette. Двигун V8 з бітурбонаддувом і плоским колінчастим валом отримає електромотор і з його допомогою сумарну потужність силової установки підніметься до 900 кінських сил.

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Крім того, електрифікація цим не обмежиться: на передній осі з'являться два електромотори, завдяки яким буде реалізований повний привід – теж уперше в історії Corvette.

Також джерело видання вказує, що чутки про 4,2-літровий мотор Blackwing від Cadillac, який нібито обіцяли встановити в Corvette, є хибними. Насправді концерн GM дав ресурси і можливості маркам Cadillac і Chevrolet для розробки двох різних V8 одночасно.

Chevrolet Corvette ZR1 стане повнопривідним

Інженери, що працюють над Corvette, обіцяють, що гібридна система забезпечить автомобілю нижчий центр тяжіння, який, попри збільшення маси, гарантуватиме відмінну керованість.

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