Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Перші ластівки Чорна п'ятниця Танці з зірками

Уперше в історії моделі: Chevrolet Corvette ZR1 стане повнопривідним гібридом

  • 21
Новий Corvette ZR1 оснастять гібридною силовою установкою - фото 1
Новий Corvette ZR1 оснастять гібридною силовою установкою

Chevrolet Corvette восьмого покоління отримає екстремальну версію ZR1 з бітурбомотором V8 потужністю 900 кінських сил і електричним повним приводом. Така комбінація використовуватиметься вперше в історії надзвичайно популярної у всьому світі моделі!

Як повідомляє видання Motor Trend, модифікація ZR1 стане першим гібридним Corvette. Двигун V8 з бітурбонаддувом і плоским колінчастим валом отримає електромотор і з його допомогою сумарну потужність силової установки підніметься до 900 кінських сил.

І ще: Перший пікап Tesla став хітом продажів ще до початку виробництва

Крім того, електрифікація цим не обмежиться: на передній осі з'являться два електромотори, завдяки яким буде реалізований повний привід – теж уперше в історії Corvette.

Також джерело видання вказує, що чутки про 4,2-літровий мотор Blackwing від Cadillac, який нібито обіцяли встановити в Corvette, є хибними. Насправді концерн GM дав ресурси і можливості маркам Cadillac і Chevrolet для розробки двох різних V8 одночасно.

Chevrolet Corvette ZR1 стане повнопривідним - фото 370048
Chevrolet Corvette ZR1 стане повнопривідним

Інженери, що працюють над Corvette, обіцяють, що гібридна система забезпечить автомобілю нижчий центр тяжіння, який, попри збільшення маси, гарантуватиме відмінну керованість.

Читайте також: Дожились: електродвигун від Volkswagen ID.3 можна заховати в сумку

Джерело: Motor Trend
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Перші ластівки 7, 8 серія: дивитися онлайн несподіваний фінал серіалу
  • 22 листопада, 23:38
  • 3057
Діамантова рука: що стало з акторами фільму нашого дитинства
  • 22 листопада, 18:21
  • 1017
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1905598
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Транспорт