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Уперше після Х'ю Хефнера: на обкладинці Playboy з'явився чоловік

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Репер Bad Bunny знявся для Playboy - фото 1
Репер Bad Bunny знявся для Playboy

Пуерто-ріканський співак і репер Bad Bunny (Беніто Антоніо Мартінес Окас) знявся для обкладинки журналу Playboy. До цього на обкладинці журналу був лише один чоловік – творець Playboy Х'ю Хефнер.

Bad Bunny дав журналу інтерв'ю під назвою "Bad Bunny не грає в бога", в якому висловив своє ставлення до соціальних проблем сучасності.

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Суспільство в цілому і музична індустрія ставляться до жінок так, ніби вони ніщо. Жінки теж люди і заслуговують на повагу і гідне поводження, – заявив репер.

На обкладинці Playboy з'явився репер - фото 415001
На обкладинці Playboy з'явився репер

У 2019 Bad Bunny взяв участь у мітингах в Пуерто-Ріко, де протестував проти корупції в уряді. Він також підтримує права ЛГБТ + і бере участь в дискусії про гендерне насильство.

У 2015-2017 роках в політиці Playboy відбулися серйозні зміни. Видання припинило публікувати фотографії оголених жінок, пізніше заявивши, що це було помилкою. Згодом журнал почав присвячувати номери соціальним темам. Так, у березні 2020 року новий випуск був присвячений свободі слова. Тоді ж журнал Playboy оголосив, що припинить випуск друкованих номерів у США до кінця року через пандемію нового коронавірусу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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