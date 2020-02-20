Унікальний родстер італійського диктатора відновлять до початкового стану

Англійська майстерня Thornley Kelham займеться реставрацією унікальної родстера Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport, який спочатку належав італійському диктаторові Беніто Муссоліні.

Підтвердити справжність автомобіля вдалося після вивчення архівних фотографій і відеоматеріалів, на яких Муссоліні зображений за кермом машини, у тому числі під час ралі з Риму в Остію.

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Родстер Alfa Romeo 6C 1750 SS з номером шасі 6C0312898 доставили першому власнику 13 січня 1930 року. Ним був Беніто Муссоліні. У той час модель досить успішно виступала в гонках, і тому була особливо популярною серед забезпечених покупців. У ралі Mille Miglia 1929 року з 10 машин, що стартували, лише вісім дісталися до фінішу. З них сім закінчили гонку у першій десятці.

"Альфа" випускала 6C 1750 SS у вигляді шасі, до якого клієнт міг замовити будь-який кузов. Наприклад, для машини Муссоліні його виготовило ательє Stabilimenti Farina, засноване у 1919 році старшим братом Батіста "Пінін" Фаріна Джованні.

Логотип фірми фахівці Thornley Kelham знайшли на одній з фотографій родстера, тому що зараз у "Альфи" модифікований кузов у стилі гоночних машин з мінімумом оригінальних деталей.

Новий власник Alfa Romeo 6C 1750 SS захотів повернути родстеру первісний стан і привести його до стандартів шоу-карів для конкурсів елегантності. Майстерні Thornley Kelham доведеться практично повністю відновити кузов, а також попрацювати над технічною начинкою.

Alfa Romeo 6C 1750 SS оснащувався рядною "шісткою" 1.8 в атмосферному і компресорному виконанні, а також чотириступінчастою "механікою". Двигун з приводним нагнітачем видавав 85 сил і 172 Нм моменту, розганяючи задньопривідний родстер до максимальних 153 кілометрів на годину.

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