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Унікальний родстер італійського диктатора відновлять до початкового стану
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Англійська майстерня Thornley Kelham займеться реставрацією унікальної родстера Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport, який спочатку належав італійському диктаторові Беніто Муссоліні.
Підтвердити справжність автомобіля вдалося після вивчення архівних фотографій і відеоматеріалів, на яких Муссоліні зображений за кермом машини, у тому числі під час ралі з Риму в Остію.
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Родстер Alfa Romeo 6C 1750 SS з номером шасі 6C0312898 доставили першому власнику 13 січня 1930 року. Ним був Беніто Муссоліні. У той час модель досить успішно виступала в гонках, і тому була особливо популярною серед забезпечених покупців. У ралі Mille Miglia 1929 року з 10 машин, що стартували, лише вісім дісталися до фінішу. З них сім закінчили гонку у першій десятці.
"Альфа" випускала 6C 1750 SS у вигляді шасі, до якого клієнт міг замовити будь-який кузов. Наприклад, для машини Муссоліні його виготовило ательє Stabilimenti Farina, засноване у 1919 році старшим братом Батіста "Пінін" Фаріна Джованні.
Логотип фірми фахівці Thornley Kelham знайшли на одній з фотографій родстера, тому що зараз у "Альфи" модифікований кузов у стилі гоночних машин з мінімумом оригінальних деталей.
Новий власник Alfa Romeo 6C 1750 SS захотів повернути родстеру первісний стан і привести його до стандартів шоу-карів для конкурсів елегантності. Майстерні Thornley Kelham доведеться практично повністю відновити кузов, а також попрацювати над технічною начинкою.
Alfa Romeo 6C 1750 SS оснащувався рядною "шісткою" 1.8 в атмосферному і компресорному виконанні, а також чотириступінчастою "механікою". Двигун з приводним нагнітачем видавав 85 сил і 172 Нм моменту, розганяючи задньопривідний родстер до максимальних 153 кілометрів на годину.
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