Студент намалював Bugatti для диплома, і компанія запросила його на роботу

У мережі можна знайти безліч концептуальних графічних моделей Bugatti, але лише деякі удостоюються уваги компанії і втілюються в життя у вигляді реальних автомобілів. Схопив за хвіст фортуну студент, який просто намалював Bugatti для диплома, і тут усе закрутилось!

У дизайнера Макса Леска, випускника Університету мистецтва Брауншвейга у Німеччині, все було не так. За його моделлю, розробленою для дипломної роботи, створять гоночний автомобіль Bugatti Vision Le Mans класу Hypercar, здатний поборотися за титул у найвідомішій у світі 24-годинній гонці Ле-Мана.

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Макс Леск пройшов стажування у Bugatti Automobiles влітку 2019 року, а взимку компанія спонсорувала його диплом. У Bugatti були настільки вражені результатом роботи, що Макс отримав місце в компанії. Він став дизайнером.

Макс Леск став дизайнером Bugatti

У моделі Леска поєднуються фірмові елементи Bugatti: решітка у вигляді підкови, синій колір і колеса, натхненні моделлю Vision GT 2015 року, а також нові елементи, включаючи один з найбільш незвичайних аеродинамічних пакетів для гоночного автомобіля.

Результат вийшов просто приголомшливий – тільки погляньте на цю величезну "дірку" всередині машини. По суті, повітря не обходить Vision Le Mans, а "тече" прямо через автомобіль.

Серед інших ефектних деталей – багаторівневі крила, видима підвіска зі штовхачами, і вертикальні світлодіодні ліхтарі, інтегровані в аеродинамічні елементи.

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