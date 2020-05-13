У мережі продають Mercedes з нереальним тюнингом

У мережі з'явився на продаж рідкісний автомобіль, рідкість якого неможливо переоцінити.

Всередині невпізнаного автомобіля криється Mercedеs-Benz 280 SE в кузові W126, який випускався в період з 1979 по 1985 рік. Правда, від автомобіля мало що залишилося, але це і робить його унікальним, а ціна вас точно шокує.

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Тюнери підрізали і занизили седану дах і встановили вужчі вікна. Також вони значно переробили передню частину седана. Зокрема фахівці встановили новий капот з великими повітрозабірниками, перероблений бампер і решітку радіатора, а також фари, як у сучасних автомобілів марки. Автомобіль здається максимально довгим, тому вписуватися в поворот буде не так вже й просто, не кажучи вже про паркування.

Кузов седана пофарбували в чорний матовий колір, який відтіняють елементи оранжевого. На думку тюнерів, він виглядає максимально швидким.

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