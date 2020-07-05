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Унікальний електромобіль за 150 тисяч євро виставили на продаж

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AC Cobra - фото 1
AC Cobra / flipboard

Британський спорткар AC Cobra перетворився на електромобіль. При цьому конверсію здійснив сам виробник і тепер буде продавати таку модель по 153 000 євро.

Новий електромобіль називається AC Cobra Series 1 Electric і буде підготовлений в кількості 58 примірників. Висока вартість і обмежений тираж говорять про те, що новинка призначена для справжніх ентузіастів.

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Примітно, що зовні електромобіль AC Cobra виглядає так само, як майже 60 років тому. Це і є головною перевагою моделі в очах покупців в тому числі стандартної модифікації з бензиновим V8.

Під класичною оболонкою ховається електромотор потужністю 308 к.с. і 500 Нм пікового крутного моменту. Розгін до 100 км / год займає всього 6,7 с, а батарейний блок місткістю 54 кВтг дозволить подолати трохи більше 240 км на одній зарядці.

AC Cobra - фото 413918
AC Cobra

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Джерело: flipboard
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