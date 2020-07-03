Названі найдорожчі автомобільні бренди в світі

Консалтингова компанія Kantar опублікувала список 100 найдорожчих брендів у світі в 2020 році (2020 BrandZ Top 100 Most Valuable Brands). Зрозуміло, в ньому знайшлося місце і автомобільним маркам.

Отже, на першому місці розташувалася Toyota – вона зайняла 48-у позицію в загальному рейтингу, як найцінніша автомобільна марка в світі. І це при тому, що вартість компанії впала на 3% в порівнянні з 2019 роком.

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Другий автомобільний бренд, якому вдалося увійти в ТОП-100 світових брендів, – це Mercedes-Benz, він зайняв 56-е місце в списку. Німецький автовиробник втратив 9% своєї вартості в порівнянні з минулим роком. Третя і остання марка автомобілів, яка увійшла в ТОП-100 (на 61-му місці), теж з Німеччини, це BMW. Баварці втратили 12% своєї вартості в порівнянні з 2019 роком.

Що стосується суто автомобільних брендів, то на 4-му місці найдорожчих автомобільних марок в світі Tesla, на п'ятому – Ford, а на шостому – Honda.

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