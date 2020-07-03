Кримінальна відповідальність за п'яне водіння не набула чинності: що сталось

З 1 липня в Україні повинна була запрацювати нова норма закону, яка вводить кримінальну відповідальність за водіння в нетверезому стані. Однак уже 2 липня президент Володимир Зеленський підписав закон, що скасовує нововведення. Пояснюємо, що в результаті вийшло.

Законопроєкт № 2617-VIII передбачав кримінальну відповідальність не лише за нетверезе кермування, а й за допуск за кермо п'яного водія, відмова від медогляду на ступінь сп'яніння, вживання алкоголю після ДТП, зупинки поліцією і до медогляду. Його ухвалили ще в листопаді 2018 року, а набути чинності він мав із січня 2020-го, проте його дію відтермінували до 1 липня.

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У середу, 1 липня, чи не всі ЗМІ нагадали українським водіям про довгоочікуване запровадження нової норми. Однак уже наступного дня ситуація змінилася.

Міністерство внутрішніх справ заявило про необхідність повернути адміністративну відповідальність за нетверезе водіння, мовляв, криміналізація нетверезого кермування може заблокувати роботу патрульної поліції.

У підсумку 17 червня 2020-го Верховна Рада підтримала закон №3314, який скасовує кримінальну відповідальність.

Уже 2 липня президент України Володимир Зеленський підписав новий закон, відповідно до якого п'яних водіїв не каратимуть ув'язненням. Формально попередній закон набув чинності 1 липня, тож він діятиме буквально кілька днів – до публікації закону про його скасування.

В Україні закони не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи, тому спіймані впродовж останніх двох днів на нетверезому кермуванні водії можуть уникнути відповідальності.

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