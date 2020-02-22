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Унікальні фото знаменитостей від найзатребуванішого фотографа у світі

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Енні Лейбовіц - фото 1
Енні Лейбовіц / megalyrics

Енні Лейбовіц – одна з найбільш затребуваних фотографів у світі. Її популярність настільки велика, що деякі її роботи стали просто загальновідомі, відокремившись від особистості творця і почавши жити своїм життям.

У 1969 році Енні покинула навчання і поїхала до Ізраїлю з археологічною експедицією. Як не дивно, але саме там зміцніло її бажання стати фотографом.

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Енні Лейбовіц

У 1970 році вона змогла зустрітися із засновником журналу Rolling Stone Яном Веннером і переконати його дати їй шанс. З 1971 року вона стала фотографом цього журналу. Але апогеєм, безумовно, стали два знімки Джона Леннона, що потрапили на обкладинку журналу. Один зроблений ще на самому початку кар'єри і був постановочним лише частково, але в історію увійшов все ж знімок 1980 року.

Унікальні фото знаменитостей від найзатребуванішого фотографа у світі - фото 387663

Енні Лейбовіц, попри солідний вік (а їй вже 70), як і раніше активна на заздрість багатьом і бере участь в одному проєкті за іншим, знімаючи знаменитостей, організовуючи виставки і видаючи альбоми.

Унікальні фото знаменитостей від найзатребуванішого фотографа у світі - фото 387665

Унікальні фото знаменитостей від найзатребуванішого фотографа у світі - фото 387666

Унікальні фото знаменитостей від найзатребуванішого фотографа у світі - фото 387667

Унікальні фото знаменитостей від найзатребуванішого фотографа у світі - фото 387668

Унікальні фото знаменитостей від найзатребуванішого фотографа у світі - фото 387669

Унікальні фото знаменитостей від найзатребуванішого фотографа у світі - фото 387670

Унікальні фото знаменитостей від найзатребуванішого фотографа у світі - фото 387671

Унікальні фото знаменитостей від найзатребуванішого фотографа у світі - фото 387672

Унікальні фото знаменитостей від найзатребуванішого фотографа у світі - фото 387673

Унікальні фото знаменитостей від найзатребуванішого фотографа у світі - фото 387674

Унікальні фото знаменитостей від найзатребуванішого фотографа у світі - фото 387675

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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