Унікальні фото знаменитостей від найзатребуванішого фотографа у світі

Енні Лейбовіц – одна з найбільш затребуваних фотографів у світі. Її популярність настільки велика, що деякі її роботи стали просто загальновідомі, відокремившись від особистості творця і почавши жити своїм життям.

У 1969 році Енні покинула навчання і поїхала до Ізраїлю з археологічною експедицією. Як не дивно, але саме там зміцніло її бажання стати фотографом.

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Енні Лейбовіц

У 1970 році вона змогла зустрітися із засновником журналу Rolling Stone Яном Веннером і переконати його дати їй шанс. З 1971 року вона стала фотографом цього журналу. Але апогеєм, безумовно, стали два знімки Джона Леннона, що потрапили на обкладинку журналу. Один зроблений ще на самому початку кар'єри і був постановочним лише частково, але в історію увійшов все ж знімок 1980 року.

Енні Лейбовіц, попри солідний вік (а їй вже 70), як і раніше активна на заздрість багатьом і бере участь в одному проєкті за іншим, знімаючи знаменитостей, організовуючи виставки і видаючи альбоми.

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