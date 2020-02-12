Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

Бійка мишей у лондонському метро: найкраще фото дикої природи за 2019

  • 262
Бійка мишей у лондонському метро: найкраще фото дикої природи за 2019 - фото 1

Фотограф дикої природи протягом тижня відвідував різні станції метро, перш ніж зумів зробити цікавий кадр. Дивіться, що з цього вийшло.

Переможцем конкурсу Лондонського музею природознавства LUMIX People's Choice Award став британець Сем Роулі, який зобразив бійку мишей за їжу в лондонському метро. За знімок "Сварка на станції" він отримав звання найкращого фотографа дикої природи за версією глядачів.

І ще: Індійський фотограф показує незвичайну красу природи за допомогою смартфону

Сварка на станції - фото 385530
Сварка на станції

Роулі розповів, що протягом тижня щовечора проводив кілька годин на різних станціях метро, ​​щоб дочекатися гарного кадру. Зрештою вдалося сфотографувати бійку мишей за крихту, яку впустив пасажир. "Сварка" тривала долю секунди, поки переможець не втік зі своєю здобиччю.

"Сподіваюся, знімок показує, що несподівану драму можна виявити у найбільш повсякденних частинах міського середовища", – прокоментував фото Сем Роулі.

Дивіться також: 10 фото, які змусять вас усміхнутися

Джерело: nhm.ac
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні другого півфіналу
  • 11 лютого, 11:00
  • 317
Чоловічі джоггери: усе про спортивні штани для модників, які в тренді цього року
  • 09 лютого, 16:25
  • 431
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2091732
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл