Бійка мишей у лондонському метро: найкраще фото дикої природи за 2019

Фотограф дикої природи протягом тижня відвідував різні станції метро, перш ніж зумів зробити цікавий кадр. Дивіться, що з цього вийшло.

Переможцем конкурсу Лондонського музею природознавства LUMIX People's Choice Award став британець Сем Роулі, який зобразив бійку мишей за їжу в лондонському метро. За знімок "Сварка на станції" він отримав звання найкращого фотографа дикої природи за версією глядачів.

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Сварка на станції

Роулі розповів, що протягом тижня щовечора проводив кілька годин на різних станціях метро, ​​щоб дочекатися гарного кадру. Зрештою вдалося сфотографувати бійку мишей за крихту, яку впустив пасажир. "Сварка" тривала долю секунди, поки переможець не втік зі своєю здобиччю.

"Сподіваюся, знімок показує, що несподівану драму можна виявити у найбільш повсякденних частинах міського середовища", – прокоментував фото Сем Роулі.

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