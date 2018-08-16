Унікальне судно США вперше увійшло в Чорне море: відеофакт

Судно здатне розміщувати на борту піхотний батальйон або інші підрозділи середнього розміру зі штатною технікою, включаючи танки M-1 Abrams.

У Чорне море увійшло високошвидкісне десантне судно Військово-морського флоту США USNS Carson City (T-EPF-7). Це перше судно типу JHSV, що пройшло Босфор і зайшло в Чорне море.

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First time on the Bosphorus: @NAVSTA_Rota based @MSCSealift Spearhead class fast expedition transport ship USNS Carson City transits Bosphorus towards Black Sea. Turkish Coast Guard’s @damen built SAR1906 type vessel TCSG906 escorted the EPF T-EPF-7 #steadypresence #unitedwesail pic.twitter.com/FYrJ7otojB — Yörük Işık (@YorukIsik) 15 серпня 2018 р.

Відзначено, що судна типу JHSV є багатоцільовими, призначені для роботи в мілководних портах і фарватерах. Можуть здійснювати гуманітарні місії, перекидання військ, вантажів та військової техніки.

Корабель здатний розміщувати на своєму борту піхотний батальйон або інші підрозділи середнього розміру зі штатною технікою, включаючи танки M-1 Abrams.

Головним судном серії є USNS Spearhead (T-EPF-1). Воно було введено до складу ВМС США 5 грудня 2012 року. Останнє – USNS Burlington (T-EPF-10) недавно завершило випробування і готується до передачі ВМФ США.

UUV in the Black Sea ? First time on the Bosphorus: @MSCSealift Spearhead class fast expedition transport ship USNS Carson City T-EPF-7 transits Bosphorus towards the Black Sea. MCM UUVs were deployed from the EPF USNS Carson City during BALTOPS exercise in June. #steadypresence pic.twitter.com/4EPAvPz71j — Yörük Işık (@YorukIsik) 15 серпня 2018 р.

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