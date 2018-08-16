Укрпошта випустить марку з Скрябіним до дня його народження

До 50-річчя від дня народження лідера гурту Скрябін – Андрія Кузьменка Укрпошта ініціювала випуск нової поштової марки.

Марка буде містити зображення співака і напис "Андрій Кузьменко. 1968-2015 (Скрябін)". Спецпогашення марки, на якій буде проставлено відбиток підпису музиканта, відбудеться 17 серпня в Києві на Головпоштамті і на батьківщині співака, у Львові, на поштамті.

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Марка з Скрябіним до дня його народження

Випуск марки реалізований за підтримки ТОВ Кузьма Скрябін, батьків Кузьми і його дружини. Основою для марки стала фотографія Андрія Кузьменка, яку зробила фотограф Олена Божко. Марка випущена тиражем 130 000 примірників, її номінал – 9 грн.

Марку, випущену до ювілею музиканта, можна буде придбати в будь-якому відділенні Укрпошти по всій території України.

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