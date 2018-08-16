Де в Україні з'явився ще один McDonald's з офіціантами

McDonald's Україна ввела опцію подачі персоналом замовлення до столика в ресторані на Південному залізничному вокзалі Києва, який став п'ятим закладом нового формату.

"Поспішаємо порадувати вас: ми здійснили реконструкцію в нашому закладі на Південному вокзалі. Перший заклад нового формату в центральній частині міста вже чекає своїх відвідувачів", – відзначили в компанії.

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Після реконструкції в ньому встановлені термінали самообслуговування, впроваджені обслуговування за столиком, касова зона розділена на дві частини – для замовлення і отримання страв.

Відомо, що до кінця року McDonald's має намір відкрити ще сім закладів нового формату. Крім того, компанія вже переформатувала заклади в чотирьох ресторанах мережі: двох – у Києві, по одному – в Черкасах і Борисполі.

Цікавий факт. Перший заклад McDonald's в країні було відкрито 24 травня 1997 у Києві. Мережа ресторанів McDonald's в Україні обслуговує близько 350 тисяч відвідувачів щодня. Штат співробітників мережі в країні налічує близько 7,5 тисяч осіб.

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