Улюбленці повертаються: на HBO Max вийде спецвипуск ДРУЗІВ

HBO все-таки зробить спеціальний випуск культового серіалу "ДРУЗІ". Всі актори повернуться до своїх ролей. Про це повідомляє оглядач Deadline.

За його інформацією, зіркам серіалу – Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Лізі Кудроу, Девіду Швіммеру, Метту Леблану і Меттью Перрі – вдалося домовитися з компанією Warner Bros., яка займається виробництвом проєкту. Повідомляється, що кожному з акторів виплатять від $ 3 до $ 4 мільйонів. Всього на виробництво випуску витратять близько $ 20 мільйонів.

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Спеціальний випуск буде зроблений до запуску стрімінгової платформи HBO Max і повинен стати одним з її ексклюзивів.

Чутки про спеціальний випуску "ДРУЗІВ" через 25 років після виходу серіалу з'явилися ще восени 2019 року. Variety з посиланням на обізнані джерела повідомляв, що з акторами, а також з шоураннерами ситкому Мартою Кауффман і Девідом Крейном ведуться переговори. За новою інформацією Deadline, переговори на деякий час припинялися, оскільки актори і Warner Bros. TV розійшлися у питанні грошей. І тільки тепер їм вдалося домовитися.

Спецвипуск ДРУЗІВ може вийти на HBO Max

Ніяких конкретних деталей про те, що буде в спецвипуску, не повідомляється. Variety восени припускав, що, швидше за все, це буде документальний фільм про серіал, де актори й автори шоу поділяться спогадами про зйомки.

До слова, Меттью Перрі недавно заінтригував шанувальників загадковим твітом. Він написав: "Скоро будуть великі новини". Цілком імовірно, що він так натякнув на створення свого акаунту в Instagram. До слова, там уже кілька мільйонів підписників. А ось шоураннери серіалу неодноразово заявляли, що ніякого продовження серіалу "ДРУЗІВ" не буде.

Зараз "ДРУЗІ" ексклюзивно доступні на платформі Netflix, але скоро звідти зникнуть, оскільки права на показ серіалу купив HBO Max за $ 425 мільйонів. Запуск платформи запланований на травень 2020 року.

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