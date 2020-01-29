Девід Швіммер запропонував зняти "чорний" ремейк ДРУЗІВ

Через 25 років з моменту виходу на екрани серіал "ДРУЗІ" все ще не втрачає своєї популярності, хоча багато хто став помічати в ньому проблеми з гомофобією, сексизмом, расовою одноманітністю й іншими речами, немислимими у 2020 році. В інтерв'ю Девід Швіммер відповів на ці коментарі.

За його словами, люди, які звинувачують "ДРУЗІВ" у нетерпимості, не розуміють, що для свого часу (він вийшов у 1994 році) цей серіал був досить прогресивним.

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З огляду на контекст, проблеми, які порушували "ДРУЗІ", – одностатеві стосунки, випадковий секс, та й загалом стосунки – показані революційно.

У пілотній серії дружина кидає мого героя і йде до жінки, а потім у них відбувається весілля, на яке кличуть його, – говорить Швіммер.

Також актор припустив, що було б добре зробити повністю "чорний" і "азійський" ремейк "ДРУЗІВ".

Девід Швіммер відповів на більшість закидів, спрямованих на серіал ДРУЗІ

Однак він не врахував той факт, що "ДРУЗІ" – у певному сенсі "білий" ремейк серіалу Living Single ("Холості чоловіки і незаміжні жінки"), який творці "ДРУЗІВ" використовували як джерело натхнення. У цьому проєкті шістьох друзів зіграли афроамериканські актори (одна з них – Куїн Латіфа). Серіал виходив на каналі Fox з 1993 по 1998 роки.

Журналіст Майкл Харріот написав у твіттері, що ще до виходу Living Single на екрани, одним з можливих варіантів його назви була саме "Друзі".

Was it though?



That might be insulting to the depth of story that is living single. — White Populism is a COP™ (@RogueOpsMobile) January 28, 2020

Більш того, у 1993 році тодішній президент каналу NBC, давнього конкурента Fox, сказав в інтерв'ю, що хотів би випускати телепроєкт на зразок "Холостих чоловіків і незаміжніх жінок". А через рік в ефірі NBC з'явилися "ДРУЗІ".

Дивіться трейлер Холостих чоловіків і незаміжніх жінок:

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