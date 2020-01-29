На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Девід Швіммер запропонував зняти "чорний" ремейк ДРУЗІВ
-
- 9
Через 25 років з моменту виходу на екрани серіал "ДРУЗІ" все ще не втрачає своєї популярності, хоча багато хто став помічати в ньому проблеми з гомофобією, сексизмом, расовою одноманітністю й іншими речами, немислимими у 2020 році. В інтерв'ю Девід Швіммер відповів на ці коментарі.
За його словами, люди, які звинувачують "ДРУЗІВ" у нетерпимості, не розуміють, що для свого часу (він вийшов у 1994 році) цей серіал був досить прогресивним.
І ще: Кортні Кокс показала фото зі спільної вечері перед зйомками фінальної серії Друзів
З огляду на контекст, проблеми, які порушували "ДРУЗІ", – одностатеві стосунки, випадковий секс, та й загалом стосунки – показані революційно.
У пілотній серії дружина кидає мого героя і йде до жінки, а потім у них відбувається весілля, на яке кличуть його, – говорить Швіммер.
Також актор припустив, що було б добре зробити повністю "чорний" і "азійський" ремейк "ДРУЗІВ".
Однак він не врахував той факт, що "ДРУЗІ" – у певному сенсі "білий" ремейк серіалу Living Single ("Холості чоловіки і незаміжні жінки"), який творці "ДРУЗІВ" використовували як джерело натхнення. У цьому проєкті шістьох друзів зіграли афроамериканські актори (одна з них – Куїн Латіфа). Серіал виходив на каналі Fox з 1993 по 1998 роки.
Журналіст Майкл Харріот написав у твіттері, що ще до виходу Living Single на екрани, одним з можливих варіантів його назви була саме "Друзі".
Більш того, у 1993 році тодішній президент каналу NBC, давнього конкурента Fox, сказав в інтерв'ю, що хотів би випускати телепроєкт на зразок "Холостих чоловіків і незаміжніх жінок". А через рік в ефірі NBC з'явилися "ДРУЗІ".
Дивіться трейлер Холостих чоловіків і незаміжніх жінок:
Читайте також: Донька Роса та Рейчел з Друзів відповіла батькам на послання з минулого
-
19:23У цьому готелі Канади можна 18 років жити безкоштовно: умова проста
-
19:00Перевірте, чи підходите ви один одному: гороскоп сумісності знаків Зодіаку
-
18:51OPPO Find X2 отримає найшвидшу зарядку у світі
-
18:44Які "шкідливі" продукти можна їсти і не перейматись
-
18:23Девід Швіммер запропонував зняти "чорний" ремейк ДРУЗІВ
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:16Улюблений аксесуар Мадонни виявився небезпечним: відео
-
18:00Гороскоп на 30 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Життя повертається: як виглядає Австралії після пожеж та стихій
-
17:24Lotus випустить спорткар для щоденних поїздок
-
17:16Названо найкращий вік для втілення мрій
-
17:00Які канали залишилися на супутнику після кодування сигналу: перелік
-
16:53У США козел і собака поборються за звання почесного мера
-
16:43Крутіша за Кадашян: Beyonce вразила гарячим образом без білизни
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:26TikTok випередив Instagram: найпопулярніші додатки, які завантажували за останні роки
-
16:14Учені назвали приємний аромат, який покращує пам'ять
-
15:52Усе про коронавірус: Супрун розвіяли міфи та дала важливі поради
-
15:33Працівник авіакомпанії "зіграв у боулінг" валізою пасажира: курйозне відео
-
15:16Локі повертається: Том Хіддлстон показав відео зі зйомок серіалу
-
14:55Сексуальний ангел Victoria's Secret: модель розбурхала фото в бікіні
-
14:32Які текстові смайли найчастіше використовують у всьому світі: цікава статистика
-
14:15Письменник злякався посинілих ніг і став зіркою Twitter
-
13:44Форсаж 9: трейлер і дата виходу нового фільму
-
13:31Подорожі наодинці та віддалена робота: 7 головних travel-трендів 2020 року
-
19:00Перевірте, чи підходите ви один одному: гороскоп сумісності знаків Зодіаку
-
17:00Які канали залишилися на супутнику після кодування сигналу: перелік
-
15:52Усе про коронавірус: Супрун розвіяли міфи та дала важливі поради
-
13:31Подорожі наодинці та віддалена робота: 7 головних travel-трендів 2020 року
-
12:07Чому бій під Крутами був перемогою, а не поразкою: історія і факти
-
07:15Погода в Україні 29 січня: мокрий сніг і штормовий вітер
- 28 січня
-
22:22Секс-експерт розповів, як зробити ваше інтимне життя яскравим і насиченим
-
18:21Лютий стане найщасливішим місяцем для цих знаків Зодіаку
-
16:11Оскар 2020 за найкращий фільм: усе про номінантів на головну нагороду
-
12:22Порно-Оскар 2020: визначені найгарячіші актриси фільмів для дорослих (18+)
-
10:58Ця проста фраза покращить будь-які стосунки
-
07:17Погода в Україні 28 січня: у яких областях пройдуть дощі
- 27 січня
-
20:445 невинних фраз, які вбивають ваші стосунки
-
18:40Як розкодувати супутникові канали: ціна й інструкція для телеглядачів
-
16:21Самостійна подорож до Італії: як все організувати
-
14:01GetContact: чим небезпечний додаток, який отримує доступ до ваших контактів
-
12:00Слухай концерт легендарного Кузьми Скрябіна на Радіо МАКСИМУМ
-
09:36Біллі Айліш розгромила Греммі 2020: визначено найкращі пісні та співаків року
-
07:16Погода в Україні 27 січня: нова порція потепління
- 26 січня
-
23:13Голос країни 10 сезон 2 випуск: ревнощі Потапа і брудна гра Дана Балана
-
20:14Ознаки кармічних стосунків між чоловіком і жінкою
-
17:25Дівчина тижня: хтива модель Аю Саша, яка обожнює зніматися НЮ (18+)
-
14:50Гороскоп на цей тиждень 27 січня – 2 лютого: фінансовий прогноз для знаків Зодіаку
-
12:51Найкрутіша нова музика січня: ТОП 13 популярних пісень
-
08:33Чому кава не бадьорить: пояснення медиків