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Зірка Друзів Меттью Перрі завів акаунт в Instagram

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Меттью Перрі - фото 1
Меттью Перрі / radaronline

Тепер кожен з шести "друзів" є в Instagram. До популярної соцмережі приєднався й Меттью Перрі, виконавець ролі Чендлера у ситкомі. Про це шанувальники дізналися від Лізи Кудроу, вона опублікувала на своїй сторінці пост з реакцією на акаунт актора.

Після приголомшливого успіху 50-річної американської актриси Дженніфер Еністон, яка своєю появою в Instagram підірвала соціальну мережу, її зіркові колеги не можуть не скористатися таким шансом. Так, Меттью Перрі, який зіграв Чендлера Бінга у культовому серіалі "Друзі", зареєструвався в Instagram.

До слова: ДРУЗІ возз'єдналися: фото зірок улюбленого серіалу стало хітом

Зірка Друзів Меттью Перрі завів акаунт в Instagram - фото 384596

Instagram: Matthew Perry

Менш, ніж за добу, на сторінку 50-річного американського актора підписалося майже 2 мільйони осіб. Крім того, у знаменитості навіть вже є "синя галочка", яка підтверджує офіційні профілі селебріті.

Але Меттью Перрі ще не опублікував жодної фотографії і не виставив сторіс. Однак, привітати з появою актора в соціальній мережі вже встигла його колега по серіалу Ліза Кудроу. Зірка опублікувала спільну фотографію з актором, залишивши підпис: "Нарешті! Я не вірю своїм очам! Ласкаво просимо в Instagram, Меттью Перрі. Друзі на все життя".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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