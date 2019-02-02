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Уляна Супрун розповіла, як розпізнати підроблені ліки

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Чим відрізняють підроблені ліки від спражніх - фото 1
Чим відрізняють підроблені ліки від спражніх / pexels

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла українцям, чим відрізняються підроблені ліки від справжніх і як виявити "фальсифікація". Про це чиновниця написала у своєму Facebook.

Супрун розповіла, що підробляються абсолютно всі препарати основних терапевтичних категорій. Серед них – ліки від раку і звичайні знеболюючі.

До слова: Уляна Супрун розповіла, чим не слід запивати ліки

Люди часто самі наражають себе на небезпеку, займаючись самолікуванням та замовляючи ліки на веб-сайтах, які безконтрольно поширюють підробки, – зазначила Супрун.

Наявність державної реєстрації препарату можна перевірити в Держреєстрі лікарських препаратів. Чиновниця поділилася порадами від Всесвітньої організації охорони здоров'я та Державної служби України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками:

  • уважно вивчити упаковку – чи немає на ній пошкоджень або помилок у тексті;
  • перевірити відповідність дат виготовлення і закінчення терміну придатності на зовнішній упаковці з датами;
  • звернути увагу на зовнішній вигляд препарату, колір і запах;
  • показати препарат лікареві, якщо на нього виникає непередбачена реакція;
  • проінформувати державні органи, зокрема, Держлікслужби та Державний експертний центр МОЗ, про підозрілу продукції.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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