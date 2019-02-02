Уляна Супрун розповіла, як розпізнати підроблені ліки

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла українцям, чим відрізняються підроблені ліки від справжніх і як виявити "фальсифікація". Про це чиновниця написала у своєму Facebook.

Супрун розповіла, що підробляються абсолютно всі препарати основних терапевтичних категорій. Серед них – ліки від раку і звичайні знеболюючі.

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Люди часто самі наражають себе на небезпеку, займаючись самолікуванням та замовляючи ліки на веб-сайтах, які безконтрольно поширюють підробки, – зазначила Супрун.

Наявність державної реєстрації препарату можна перевірити в Держреєстрі лікарських препаратів. Чиновниця поділилася порадами від Всесвітньої організації охорони здоров'я та Державної служби України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками:

уважно вивчити упаковку – чи немає на ній пошкоджень або помилок у тексті;

перевірити відповідність дат виготовлення і закінчення терміну придатності на зовнішній упаковці з датами;

звернути увагу на зовнішній вигляд препарату, колір і запах;

показати препарат лікареві, якщо на нього виникає непередбачена реакція;

проінформувати державні органи, зокрема, Держлікслужби та Державний експертний центр МОЗ, про підозрілу продукції.

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