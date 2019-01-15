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Укрзалізниця відновлює повернення квитків через інтернет

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Таке обмеження допомагає запобігати спекуляціям - фото 1
Таке обмеження допомагає запобігати спекуляціям / unian

Укрзалізниця відновить можливість повернення квитків через інтернет.

Про це повідомляє прес-служба УЗ. Так, з 16:00 15 січня УЗ відновлює операції повернення проїзних документів через інтернет, які були призупинені з 15 грудня 2018 року.

І ще: Укрзалізниця планує вдвічі підвищити вартість квитків

За даними прес-служби, таке обмеження допомагає запобігати спекуляціям та іншим зловживанням з квитками під час свят. Як повідомляється, більшість квитків викуповують через інтернет в перші хвилини відкриття продажу, а потім значна їхня частина повертається в продаж перед відправленням поїзда. Як зазначили в УЗ, це свідчить про те, що квитки оптом викуповують для їхнього подальшого перепродажу.

Укрзалізниця відновлює повернення квитків через інтернет - фото 301422
Укрзалізниця відновлює повернення квитків через інтернет

А запущений 30 листопада швидкісний експрес Kyiv Boryspil Express з центрального залізничного вокзалу Києва до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" за підсумками перших трьох тижнів здійснив понад 600 рейсів, на які сумарно було продано майже 20 тисяч квитків.

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Джерело: uz.gov.ua
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